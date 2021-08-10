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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة موسعة لضبط التعديات والوصلات الخلسة لتوزيع مياه الشرب في مطروح

استمرار الحملات لازالة
استمرار الحملات لازالة التعديات على خط مياه الشرب

شنت إدارتا التفتيش والأمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملة موسعة لضبط التعديات والوصلات الخلسة على الخط الناقل ١٠٠٠مم على طريق إسكندرية مطروح بالمنطقة قرب قرية هايسندا السياحية بمدينة الضبعة شرق مرسى مطروح وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

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أسفرت الحملة عن ضبط غراب مياه غير قانوني كما تم ضبط أعمال توصيل وصلات خلسة بقطر ٤ بوصة.


كذلك تم ضبط ماكينات ري و طلمبة غاطسة لري حدائق وزراعات من خلال التعدي على خط المياه وتم إزالة كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.


أكد مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي استمرار حملات إزالة التعديات على الخط الناقل للمياه لضمان توفير مياه الشرب ومنع التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

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