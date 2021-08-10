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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب لفظ خارج .. محامي نقابة الموسيقيين يكشف تفاصيل إيقاف عمر كمال عن الغناء

عمر كمال
عمر كمال

قال سعد متولي - محامي نقابة المهن الموسيقية - إن النقابة اتخذت قرارا بوقف المطرب عمر كمال عن الغناء -لمدة اسبوع فقط- بسبب اللفظ الخارج في إحدى حفلاته، وإنذاره بعدم تكرار الأمر مرة أخرى. 

وأضاف سعد متولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن عمر كمال تعهد بألا يكرر هذا الأمر ويتلفظ بمثل هذه الألفاظ، مشيرا إلى أن هذه العقوبة سارية وان كان الحفل قديم، قائلا: «حتى لو من سنة ونص هو تلفظ بهذا اللفظ ويصح معاقبته». 

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نقابة الموسيقيين توقف عمر كمال بسبب لفظ خارج

إيقاف عمر كمال

أعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب  عمر كمال لمدة أسبوع.

جاؤ ذلك بعد مثول المطرب عمر كمال أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى أحد الحفلات.

وقال المطرب عمر كمال في التحقيق أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وأكدت النقابة في بيان لها :" وتم التحذير فى حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك".

 

أغنية بنت الجيران

يذكر أن الفنان عمر كمال قال إن أغنية "بنت الجيران " اقتربت من تحقيق 650 مليون مشاهدة ، مؤكدا انها ليست علي قناتي علي اليوتيوب  ولا اعلم قيمة الأرباح التي تدرها علي صاحب القناه .

وأضاف كمال خلال لقائة في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن الأغاني الخاصة بي التي أقوم بعرضها علي قناتي أتحصل علي أرباحها ، بالإضافة  ألي إنني أقوم بالغناء في الحفلات لايف ، الأغاني التي تنشر علي اليوتيوب تحصل علي أموال شهريا .

وأوضح كمال أن أرباح الأغاني تختلف من أغنية ألي أخرى، لافتا أن الأغنية عندما تتخطي 100 مليون مشاهدة يمكن أن تحصل منها علي أرباح مجدية "فلوس كتير" ، وأخر فلوس تحصلت عليها من اليوتيوب 15 ألف دولار .

مازح المغني عمر كمال عمرو أديب قائلا " الفرقة أهلاوية وجايبين أعلام وعاوزين يحتفلوا قدامي أنا وأنت علشان زملكاوية"

وأضاف كمال خلال لقائة في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، الفرقة طلبت مني ان يقوم الإعلامي عمرو أديب برفع علم النادي الأهلي بسبب فوزة " بـ العاشرة " .
 

عمر كمال في ضيافة صدى البلد

أكد المغني الشاب عمر كمال خلال ندوته بموقع صدى البلد أن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يتعمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الافيه الذي يقوله لو جيد من الممكن أن يصوره للجمهور.

عمر كمال عمر كمال المطرب عمر كمال المطرب نقابة المهن الموسيقية الموسيقيين إيقاف عمر كمال

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