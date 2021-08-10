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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آداب القاهرة يعلن عودة النشاط الرياضي 15 أغسطس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

صرح الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، بأن النشاط الرياضى سيعود مرة أخرى بعد توقفه لتقليل التجمعات بين الطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. 

 

وقال “شاهين”، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن النشاط الرياضى سيعود بداية من 15 من أغسطس، مع افتتاح حمام السباحة بعد التطوير.

 

وأضاف عميد آداب القاهرة، أن فريق مسرح الكلية حاليا يعمل على بروفات وسوف يشارك فى مهرجان الجامعة، مؤكدا على الاشتراك في مسابقة فنون تشكيلية تابعة لجنة الأسر والحصول على المركز الثالث على مستوى جامعات مصر.

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