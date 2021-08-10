سيارات خردة.. المرور ترفع حطام حادث الدائري الأوسطي.. فيديو وصور

رفعت الأجهزة الأمنية حطام سيارات حادث نفق الطريق الدائري الأوسطي.

وقامت الخدمات المرورية بتسيير الحركة المرورية من جديد على الطريق.

وشرحت مصادر تفاصيل حادث تصادم سيارة مقطورة بعدد من السيارات داخل نفق الطريق الدائري الاوسطي اسفل طريق الاوتوستراد.

وقالت المصادر، إن السيارة المقطورة إنقلبت على يمين الطريق واصطدمت بـ ٣ سيارات ملاكي وسيارة تاكسي وأخرى ربع نقل.

وتوقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي القادم من مناطق العاصمة باتجاه مناطق الكورنيش والجيزة.

وشهد الطريق الدائري الاوسطي حادث اصطدام سيارة نقل بـ ٣ سيارات ملاكي مما أدي الي إنقلاب السيارة النقل وتحطم السيارات الملاكي.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع على الطريق الدائري الاوسطي في التقاطع مع طريق الأوتوستراد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والمرور.

وجاري رفع حطام الحادث وحصر أعداد المصابين.