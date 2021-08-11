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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة تعلن موعد المقابلات الشخصية لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها المختلفة ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه ) ودرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي (DPT) للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢.


كما أعلنت إدارة كلية العلاج الطبيعى مواعيد المقابلة الشخصية والامتحان للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بجميع البرامج المختلفة بداية من يوم الخميس 19 أغسطس الجارى .

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الأوراق المطلوبة للتقديم على ماجستير

يوجد عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم بدرجة الماجستير من الطلاب المتقدمين يجب توافرها قبل التقديم وجاءت كالآتى:


1- شهادة البكالوريوس المؤقته بالتقدير المطلوب للمتقدمين للقيد بـ الدبلوم أو الماجستير.
2- بيان بدرجات الطالب خلال سنوات الدراسة  
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
4- صورة بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى" .
5- عدد 6 صور شخصية مقاس 4x6 سم .
6- موافقة جهة العمل على القيد و الدراسة .
7- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة للعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال إذا كانت الدراسة تحتاج للتفرغ (أو حسب نص اللائحة الداخلية للكلية) .
8- شهادة الموقف من التجنيد (مؤجل / معافى مؤقت/ معفى نهائيًا) .
9- موافقة القوات المسلحة "للمجندين" .
10 - موافقة شئون الضباط (إذا كان المتقدم للقيد ضابط بالقوات المسلحة أو ضابط شرطة).


- المستندات المطلوبة للطلاب الوافدين

تختلف الاوراق المطلوبة للالتحاق بدرجة الماجستير للطلاب الوافدين عن الطلاب المصريين وجاءت كالاتى :

1- المؤهل الدراسى الحاصل علية الطالب معادل من المجلس الاعلى للجامعات.
2- خطاب ترشيح من سفارة البلد التابع لها الطالب للكلية المراد الدراسة بها موضحا به جهة التمويل والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية وموقع من المستشار الثقافى للسفارة والخطاب موجه لعميد الكلية.
3- جواز السفر سارى الصلاحيه لمدة عام كامل.
4- ما يفيد خلو الطالب من مرض الإيدز قبل القيد و التسجيل للدارسين.
5- شهادة امتياز لمدة عام كامل بالنسبة للدراسين فى المجال الطبى.
6- ملء عدد (3) استمارة بيانات بالكلية.
7- ملء عدد (3) استمارة معلومات بالكلية.
8- عدد 4 صور شخصيه.
9- تقديرات السنوات الأربعة للبكالوريوس.
10- الدبلوم أو التمهيدى قبل الماجستير
11- بعد استيفاء المستندات والاوراق المطلوبة يتم إستيفاء استمارة المعلومات من (اصل + 3 صورة) موقعًا عليها من الطالب.


12- إرفاق صورة من موافقة السفارة على دراسة الطالب بالكلية المراد الدراسة بها موضحًا بها جهة التمويل للدراسة والعام الجامعى المراد الدراسة به والدرجة العلمية المراد الدراسة فيها.

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