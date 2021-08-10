لرفضه العمل .. حجز مسن متهم بالتعدي على نجله من ذوي الهمم بالطالبية

قررت نيابة العمرانية حجز مع مسن متهم بالتعدي بالضرب على نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بمنطقة الطالبية 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم 62 سنة بالمعاش ونجله المعاق يبلغ 35 عاما من العمر وان الأخير كان يعمل بورشة كاوتش وترك عمله في الفترة الأخيرة ورفض الاستجابة لوالده ما دفع الأب للتعدي عليه بالضرب لإجباره على العودة للعمل.

وواجه فريق المباحث الابن الذي أكد تعدي والده عليه بالضرب لرفضه العمل قائلا: "ضربني بأيديه وبالعصاية"

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية بسبب رفضه العمل تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ووجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة للكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية، وبإجراء التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب تم تحديد المعنيان بالفيديو وهما أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله معاق ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية تم التقابل مع أحد الأشخاص مسن وبسؤاله قرر بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل وذكر الأب المتهم بأن زوجته توفيت منذ 15 عاما، وتركت له الشاب وشقيقته تعاني من التقزم وكلاهما يعاني من مرض ويحتاج إلى رعاية ومصاريف وأنه لم يكن يعلم بأن هناك أحدا يصوره خلسة وأن الواقعة برمتها بقصد التربية ولم يقصد إيذاء نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.