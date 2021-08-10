عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لرفضه العمل .. حجز مسن متهم بالتعدي على نجله من ذوي الهمم بالطالبية

صدى البلد

قررت نيابة العمرانية حجز مع مسن متهم بالتعدي بالضرب على نجله من ذوي الهمم لرفضه العمل بمنطقة الطالبية 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وأشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المتهم 62 سنة بالمعاش ونجله المعاق يبلغ 35 عاما من العمر وان الأخير كان يعمل بورشة كاوتش وترك عمله في الفترة الأخيرة ورفض الاستجابة لوالده ما دفع الأب للتعدي عليه بالضرب لإجباره على العودة للعمل.

وواجه فريق المباحث الابن الذي أكد تعدي والده عليه بالضرب لرفضه العمل قائلا: "ضربني بأيديه وبالعصاية"

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية بسبب رفضه العمل تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ووجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة للكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مسن بالتعدي على شاب ذوي الهمم بالضرب داخل شرفة شقة سكنية بالطالبية، وبإجراء التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب تم تحديد المعنيان بالفيديو وهما أحد الأشخاص "بالمعاش" ونجله معاق ومقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية تم التقابل مع أحد الأشخاص مسن وبسؤاله قرر بقيامه بالتعدي على نجله بالضرب لرفضه العمل وذكر الأب المتهم بأن زوجته توفيت منذ 15 عاما، وتركت له الشاب وشقيقته تعاني من التقزم وكلاهما يعاني من مرض ويحتاج إلى رعاية ومصاريف وأنه لم يكن يعلم بأن هناك أحدا يصوره خلسة وأن الواقعة برمتها بقصد التربية ولم يقصد إيذاء نجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة العمرانية التعدي بالضرب الأجهزة الامنية

ترشيحاتنا

غادة والي: الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات..فيديو

ميسي ينتقل لـ باريس سان جيرمان

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت زيادة في عدد السفن وحجم الإيرادات

خالد قمر يدرك التعادل للاتحاد أمام الزمالك

ميسي يعلق على انتقاله لـ باريس سان جيرمان

كلام نهائي.. رامي رضوان: دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

حرائق الجزائر.. النيران تشتعل بـ 50 منطقة .. وسيناريو العام الماضي يتكرر

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ