كفر الشيخ خلال 24 ساعة|افتتاح دوري مستقبل وطن.. وحركة تنقلات لأمناء الكليات

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، عدداً من الأحداث والفعاليات المهمة، والتي تم نشرها عبر موقع «صدى البلد» الإخباري.



انطلقت مساء اليوم بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم».



يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



ونظمت أمانة مركز دسوق حفل افتتاح الدوري الرئيسي بالمحافظة، بملعب قرية شباس الملح، في ضيافة النائب المهندس عادل النجار، أمين الحزب بمركز دسوق، الذي ألقي كلمة الافتتاح، أكد فيها أن حزب مستقبل وطن يدعم الشباب دائمًا، لأنهم مستقبل مصر وقوتها، كما يحظى الشباب باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلي أن فريق محلة أبو علي مركز دسوق مثّل المحافظة في الموسم الثاني للدوري خير تمثيل، ونأمل أن يكون الفريق الفائز على مستوى الجمهورية من محافظة كفر الشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن الحزب، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور ياسر شحاتة، أمين العمل الجماهيري، والدكتور وائل سرحان، أمين شباب المحافظة، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة ومركز دسوق.



وتعد هذه المسابقة الأقوى والأكبر لاكتشاف المواهب، بمشاركة أكثر من 730 فريقًا تمثل جميع نجوع وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، والتي تستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة بجميع مراكز المحافظة.



وشهدت مراسم الافتتاح إقامة حفلات افتتاح بكل مركز من مراكز المحافظة، وأقيم الحفل الرئيسي بمركز دسوق.



ويقام الدوري على عدة مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمنافسات وتصفيات الفرق المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القرى والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة كفر الشيخ.



وأخيرًا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمى بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري.



ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- إلى 35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35 عامًا، وسوف يحصل الفريق الفائز الأول على مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية.



ويحصل الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه، بينما يحصل الفريق الأول على مستوى الجمهوري على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية قدرها نصف مليون جنيه. ومدير فني ومدير إداري.



ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- إلى 35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35 عامًا، وسوف يحصل الفريق الفائز الأول على مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية.



ويحصل الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه، بينما يحصل الفريق الأول على مستوى الجمهوري على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية قدرها نصف مليون جنيه.



*حركة تنقلات لأمناء كليات الجامعة**

وأصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 1011 لسنة 2021م، بإجراء حركة تنقلات إدارية لأمناء الكليات بالجامعة من أجل تسيير العمل وحسن الأداء الوظيفي داخل الكليات بالجامعة للعام الجامعي 2021م/2022م.

وتضمن القرار تكليف كل من، محمد فاروق أبو العمايم، أمین كلية الطب البشري، إبراهيم زكي إبراهيم، أمين كلية الآداب، فوزي محمد محمد عبده، أمين كلية الهندسة أحمد خمیس بدیر شعیب، أمين كلية العلوم، شعبان محمد الخطيب، أمين كلية التربية الرياضية، أنس نبيه إبراهيم شرف الدين، أمين كلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

كما شمل القرار، أيضاً، رشدي محب الشامي، أمين كلية طب الأسنان، محمد إبراهيم الحايس، أمين كلية التربية النوعية، إسماعيل محمد مصطفى عبد ربه هلال، أمين كلية الطب البيطري، محمد فتحي رزق نجم، أمين كلية العلاج الطبيعي، محمد لطفي يوسف رشدي، أمين كلية الحاسبات والمعلومات، إيمان نصیف تاوضروس، أمين كلية الألسن، عصام حامد عبد الفتاح الموافي، أمين كلية التمريض.

كما تضمن القرار، أيضاً، تكليف وائل محمد صبحي أبو شعيشع، أمين كلية الذكاء الاصطناعي، محمد عبد السلام مصطفى السبعاوي، أمين كلية التجارة، أيمن فهمي محمود شتلة، أمين كلية الصيدلة، مها علي أحمد الباسوسي، أمين كلية الحقوق، وائل أحمد عبد القوي محمد سالم، أمين معهد علوم وتكنولوجيا النانو.

*محافظ كفر الشيخ يوافق على تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام والخدمات والخاص*



صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام، والخدمات، والخاص لعام 2022/2021، موضحاً أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام المنتظم 246 درجة، والثانوي العام منازل 220 درجة، والثانوي العام خدمات 185 درجة، والثانوي العام خاص 150 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.



كما اعتمد اللواء جمال نور الدين، تنسيق فصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية، 175 درجة للقبول بمدارس التعليم الصناعي 3 سنوات، و 150 درجة للقبول بمدارس التعليم الزراعي.



قال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.