اتحاد الكرة يرسل أسماء الأندية المصرية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قائمة الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الذي يعد آخر موعد حدده «كاف».

وشملت قائمة الأندية المصرية كلا من الأهلي والزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفيدرالية.



وجاء ذلك بعدما استقرت اللجنة على اعتماد ترتيب الأندية في الجدول قبل آخر موعد لإرسال القائمة مساء يوم الثلاثاء وهو آخر موعد لإرسال أسماء الأندية وفقا لقرار الكاف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء، على استاد الاسكندرية، في اطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.