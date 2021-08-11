هل تُلغى بطولة كأس مصر؟ رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة يكشف

كشف أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل استكمال مسابقة “كأس مصر"؛ بعد أزمة ضغط مباريات الدوري الممتاز.

وعن استكمال بطولة كأس مصر؛ قال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": “حريصون على إنهاء كافة المسابقات هذا العام، وسيكون هناك تنسيق واجتماع مع المدرب حسام البدري”.

وتابع: "وسنرى إذا أمكن أن نلعب مباراتي الأهلي أمام إنبي وبيراميدز مع سموحة في كأس مصر قبل تجمع المنتخب".

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



افتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل.

وسجل هدف الثلاث نقاط للزمالك محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى.