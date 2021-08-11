تحظى باهتمام الدولة.. رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

أهداف التغذية المدرسية

قال الكاتب الصحفي ، عبد الله أبو الضيف إن جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية نابع من منظمة الصحة العالمية لأنها تمثل 25% من احتياجات الطالب الغذائية يوميا .

و أضاف "الضيف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد على قناة"تن الفضائية" ،أنه تم تحديد عناصر غذائية متكاملة للطالب تسهم فى وقاية الأطفال من الأنيميا و التقزم لافتا إالى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالكشف المبكر لأمراض السمنة و التقزم و الأنيميا لطلاب المدارس .

و أوضح رئيس قسم الأخبار بموقع القاهرة 24 ،أن بعد مسح 25 مليون طالب أكتشف إصابة 4 مليون طالب مصاب بالسمنة و8 مليون طال مصاب بالأنيميا و حوالى مليون و 200 ألف طالب مصابين بالتقزم و بناءا على هذه الارقام وضعت منظومة للتغذية المدرسية تساهم فى جعل حياة الطلاب الغذائية و الصحية أفضل بكثير.

و أكد، أن هناك تنسيق يتم بشكل علمى بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة و السكان لتصميم الوجبات وفقا للفئة العمرية و الامراض التى تم اكتشافها، منوها إلى أن 24 مليون طالب سوف يتسلمون بما يسمى الكارت الذكى من المراحل التعليمية المختلفة بدءا من 4 سنوات و حتى 12 سنة و ذلك للحصول على الوجبات المدرسية و العناصر الغذائية المختلفة .

التغذية المدرسية

قال وزير التربية والتعليم أنه بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ، تم إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم تغذية مدرسية صحية ومؤمنة مطابقة للمواصفات العالمية لبناء الانسان المصري في الجمهورية الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن برنامج التغذية المدرسية الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم في المدارس المصرية ، يسعى إلى توفير تغذية مدرسية صحية للمساهمة بجانب الأنشطة المدرسية في إعداد جيل من الأصحاء القادرين على التعلم والعمل.

وسرد وزير التربية والتعليم أنواع التغذية المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس مؤكدا انها تتمثل فيما يلي :

وجبات جافة ومطهية

لمدارس التربية الخاصة والداخلية ، والمدارس الرياضية ، والمناطق النائية الإعدادي والثانوي ، ويتم تقديمها طوال أيام الأسبوع – والجهة المسئولة عنها المحافظون – وقيمة اعتمادته المالية 345 مليون جنيه.

بسكويت سادة 50 و 80 جرام / بسكويت بالعجوة 80 جراما :

لمدارس رياض الأطفال ، مدارس التعليم الابتدائي ، ومدارس التعليم الإعدادي ، ومدارس التعليم الثانوي ، ومدارس التعليم المجتمعي.

ويتم التعاقد عليه مركزيا بوزارة التربية والتعليم ، ويتم التوريد من جانب مصانع القطاع الخاص بطريق الممارسة المحدودة لعدد 10 مصانع ، وتبلغ قيمة اعتماداته المالية 1.2 مليار جنيه.

كما يتم التعاقد عليه مع المحافظين ويتم الإنتاج من مصنعي محافظتي المنيا ومطروح بإعتماد 53 مليون جنيه طبقا للطلاب الإنتاجية للمصنع.

فطيرة محشوة عجوة : تقدم بواقع 3 أيام أسبوعيا على مدارس العام الدراسي البالغ 35 أسبوع، ويتم التعاقد عليها بوزارة التربية والتعليم وتنتجها مصانع وزارة الزراعة.وسرد وزير التربية والتعليم أنواع التغذية المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس مؤكدا انها تتمثل فيما يلي :

وجبات جافة ومطهية

لمدارس التربية الخاصة والداخلية ، والمدارس الرياضية ، والمناطق النائية الإعدادي والثانوي ، ويتم تقديمها طوال أيام الأسبوع – والجهة المسئولة عنها المحافظون – وقيمة اعتمادته المالية 345 مليون جنيه.

بسكويت سادة 50 و 80 جرام / بسكويت بالعجوة 80 جراما :

لمدارس رياض الأطفال ، مدارس التعليم الابتدائي ، ومدارس التعليم الإعدادي ، ومدارس التعليم الثانوي ، ومدارس التعليم المجتمعي.

ويتم التعاقد عليه مركزيا بوزارة التربية والتعليم ، ويتم التوريد من جانب مصانع القطاع الخاص بطريق الممارسة المحدودة لعدد 10 مصانع ، وتبلغ قيمة اعتماداته المالية 1.2 مليار جنيه.

كما يتم التعاقد عليه مع المحافظين ويتم الإنتاج من مصنعي محافظتي المنيا ومطروح بإعتماد 53 مليون جنيه طبقا للطلاب الإنتاجية للمصنع.

فطيرة محشوة عجوة : تقدم بواقع 3 أيام أسبوعيا على مدارس العام الدراسي البالغ 35 أسبوع، ويتم التعاقد عليها بوزارة التربية والتعليم وتنتجها مصانع وزارة الزراعة.

وسرد وزير التربية والتعليم أنواع التغذية المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس مؤكدا انها تتمثل فيما يلي :

وجبات جافة ومطهية

لمدارس التربية الخاصة والداخلية ، والمدارس الرياضية ، والمناطق النائية الإعدادي والثانوي ، ويتم تقديمها طوال أيام الأسبوع – والجهة المسئولة عنها المحافظون – وقيمة اعتمادته المالية 345 مليون جنيه.

بسكويت سادة 50 و 80 جرام / بسكويت بالعجوة 80 جراما :

لمدارس رياض الأطفال ، مدارس التعليم الابتدائي ، ومدارس التعليم الإعدادي ، ومدارس التعليم الثانوي ، ومدارس التعليم المجتمعي.

ويتم التعاقد عليه مركزيا بوزارة التربية والتعليم ، ويتم التوريد من جانب مصانع القطاع الخاص بطريق الممارسة المحدودة لعدد 10 مصانع ، وتبلغ قيمة اعتماداته المالية 1.2 مليار جنيه.

كما يتم التعاقد عليه مع المحافظين ويتم الإنتاج من مصنعي محافظتي المنيا ومطروح بإعتماد 53 مليون جنيه طبقا للطلاب الإنتاجية للمصنع.