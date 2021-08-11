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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تضبط 2030 جالون مياه معدنية شهيرة مغشوشة و90 كرتونة مخلل سوري فاسد

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الخارجية

كشف مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية عن ضبط مصنعا لتعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعه 7و11 و19 لتر، وبدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور على  المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق ومنع أى ممارسات ضارة للمواطنين والتأكد من طرح كافة السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين  بقيادة عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 90 كرتونة مخللات سوري منتهيه الصلاحية وضبط كميات من برطمانات عسل نحل مجهول المصدر. 

التموين قطاع التجارة الداخلية علي المصيلحي المنتجات الغذائية عسل نحل

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