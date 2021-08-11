مجلس الوزراء يوافق على إضافة كليات جديدة في جامعتي النهضة والروسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المُقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليتي: الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقميْ 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.