انخفاض حاد في أسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوعين ..وتطورات دبلوماسية بشأن إيران

شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً للجلسة الخامسة على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعةً بآمال في تحرك دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب مع إيران وتفاؤل بشأن إعادة فتح خط أنابيب حيوي في المملكة العربية السعودية.

وانخفض خام برنت لفترة وجيزة دون مستوى 98 دولاراً للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي دون 93 دولاراً للبرميل، مسجلين بذلك أدنى مستوياتهما منذ 8 سبتمبر.

بدأ الانخفاض في الأسعار خلال الليل عقب تقارير تفيد بأن إيران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أيام إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف الضغط على البلاد.

ولم تؤكد شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) هذه التقارير؛ إذ نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن مصادر إيرانية وصفها لهذه التقارير بأنها "غير موثوقة وغير صحيحة"، دون الكشف عن هوية تلك المصادر.

وتُعد هذه أحدث إشارة إلى احتمال وجود فرصة لواشنطن وطهران لإعادة التعامل مع الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز؛ وهو احتمال من شأنه أن يمثل انفراجة مرحب بها للأسواق المتعطشة لاستئناف إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

ويعقد الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الاجتماعات مع قادة العالم يوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وقد أبدى ترامب استعداداً للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهي خطوة ساهمت بالفعل في تهدئة بعض مخاوف الأسواق. ورداً على سؤال حول احتمال عقد لقاء بين الزعيمين، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو لشبكة "إن بي سي نيوز" قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي شيء مقرر في الوقت الراهن".

ومع ذلك، أضاف روبيو أن الولايات المتحدة "منفتحة على أمر كهذا".

ومنذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز تماماً في بعض الأوقات أو كادت تتوقف؛ حيث لم تتجاوز الحركة اليومية 20 سفينة خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات موقع "مارين ترافيك" (MarineTraffic).

كما ساهمت في دفع أسعار النفط نحو الانخفاض يوم الثلاثاء تقارير تتعلق بخط الأنابيب السعودي الرئيسي الممتد من الشرق إلى الغرب، والذي كان يعمل فعلياً كبديل لمضيق هرمز في عمليات تصدير النفط.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في 11 سبتمبر عن إغلاق خط الأنابيب عقب تعرضه لـ "هجمات متعددة" وسط تصاعد الصراع مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. في البداية، أبدى الخبراء قلقهم من أن هذا الإغلاق قد يستمر لأشهر.

وأفادت وكالة "رويترز" - نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة - بأن خط الأنابيب قد عاد للعمل بالفعل، ومن المحتمل أن يستأنف عمليات التصدير عبر أحد موانئ البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم. كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" - نقلاً عن عدة مصادر مطلعة - أن المملكة العربية السعودية تجري اختبارات على الخط وتأمل في إعادة تشغيله هذا الأسبوع.

ولم ترد شركة "أرامكو السعودية"، التي تتولى تشغيل خط الأنابيب، بشكل فوري على طلب للتعليق من شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News).

وفي حديثه لبرنامج "TODAY" على شبكة "إن بي سي"، قال روبيو بشأن الأسعار: "إذا نظرنا إلى الارتفاعات التي شهدناها خلال الأسبوعين الماضيين فقط، فإن الغالبية العظمى من هذه الزيادة تعود إلى هجوم الحوثيين على خط أنابيب سعودي، مما اضطر السعوديين إلى إغلاقه".

وأضاف روبيو: "لا يزال النفط متوفراً في النظام، لكن الأسواق تتفاعل مع توقعات بانخفاض كميات النفط السعودي في المستقبل" نتيجة للهجوم على الخط، مشيراً إلى أن "هذه أيضاً مشكلة نواجهها هنا".

لقد ارتفع سعرا الخام القياسيان بأكثر من 60% منذ بداية العام. وكذلك ارتفعت أسعار بيع الوقود بالتجزئة، حيث وصلت صباح الثلاثاء إلى 4.47 دولار للجالون، بزيادة قدرها 50% منذ بدء الحرب الإيرانية.

كما شهدت أسعار الديزل ارتفاعاً هائلاً.

وسجل المتوسط ​​الوطني سعراً قياسياً جديداً بلغ 6.52 دولار للجالون يوم الثلاثاء، بزيادة 82% منذ بداية العام، في ظل موجة ارتفاع قياسية مدفوعة جزئياً بتصاعد الهجمات الجوية بين روسيا وأوكرانيا. ومن المقرر أن يجري ترامب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، في مسعى منه للدفع نحو هدنة في مجال الطاقة.

وبالتزامن مع تراجع أسعار النفط، انخفضت أيضاً عوائد السندات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. فقد تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات - الذي يؤثر بشكل كبير على معدلات الاقتراض الاستهلاكي - ليصل إلى أدنى مستوى له عند 4.92%، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 5.04% قبل أسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً ليصل إلى 5.25% صباح الثلاثاء. ارتفع المؤشر الأسبوع الماضي إلى 5.4%، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.

كما شهدت الأسهم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.5%، وكذلك مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.

وارتفاع طفيف في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%. وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن سجل كلا المؤشرين أفضل أداء لهما منذ أغسطس يوم الاثنين، مدفوعين بانخفاض أسعار النفط.