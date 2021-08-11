ذكرى وفاة الضاحك البائس| روبن ويليامز أضحك الجميع وانتحر في ظروف غامضة

تمر علينا اليوم ذكرى وفاة الضاحك البائس، روبن ويليامز، وهو ممثل كوميدي أمريكي الجنسية، ولد في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في 21 يوليو عام 1951، وتوفي في 11 أغسطس عام 2014، وحصل على جائزة أوسكار وحيدة في عام 1997، عن فيلم “جود ويل هانتينج”، كما فاز بجائزة الجولدن جلوب 6 مرات، وحصل على جائزة الأيمي مرتين.

ظروف وفاة غامضة

كانت وفاة الممثل الأمريكي روبن ويليامز مليئة بالغموض، ولم تكشف بعض أسرارها حتى الآن، ففي 11 أغسطس عام 2014 وجد وليمز ميتا في منزله بولاية كاليفورنيا منتحرا خنقا، وبعد الوفاة أعلنت زوجته أنه كان يعاني من أمراض عدة، فقد كان يعاني من مرحلة متقدمة من داء باركنسون، وأشارت تقارير إلى إصابته بمرض آخر يدعى داء جسيمات ليوي الذي يتسبب في أعراض مرضية أشهرها الاكتئاب الشديد والهلوسة.

وخلال السطور التالية، يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الممثل روبن وليمز والملقب بـ "الضاحك البائس"، والطريقة الغريبة التي توفي بها.

بداياته الفنية

بدأ روبن ويليامز عمله الفنية كمؤدي وصلات كوميدية فردية في نوادي سان فرانسيسكو، والتحق باستديوهات “إن بي سي” في ليعمل أول دور رئيسي له في مسلسل "هابي دايز"، وفي هذا المسبب قدم روبن ويليامز بعض المشاهد الارتجالية، وأبرع في تجسد دوره.

نوبات الهلع

عرف ويليامز بذكائه الشديد، وعبقريته وقدرته الكبيرة على رسم الابتسامة على وجوه كل من يشاهد أعماله، ولكن في أيامه الأخيرة، كان قد أصيب بنوبات كثيرة من الخوف والقلق، وكان يخفي ذلك، وكانت حياته مستنزفة من الشعور بالقلق والتوتر ونوبات الهلع والأرق دون أي تفسير أو سبب لتلك الحالة.

كان المرض الذي أصيب به روبن ويليامز ولم يعرف عنه قط، هو مرض "خرف أجسام ليوي"، وهو مرض عصبي تم تشخصيه اكتشافه بعد وفاة "ويليامز"، وقال الأطباء وقتها إن حالته كانت واحدة من أسوأ الحالات التي عرفوها على الإطلاق، وقالت زوجته بعد وفاته: "لو حصلنا على التشخيص الدقيق لخرف أجسام ليوي لكان ويليامز سيشعر بالراحة وقتها".

الانتحار

بعد معاناة طويلة من الإدمان الكحول والمشاكل المالية وفترات الاكتئاب الحادة، نقل عدة مرات إلى مراكز التأهيل، حيث عانى من مرض الشلل الرعاشي، وأيضا من مرض الخرف، وقرر روبن إنهاء حياته في يوم 11 أغسطس من عام 2014 عن طريق الانتحار، حيث قام بقطع شريان يده اليسرى بسكين صغير، إلا أن عملية الانتحار لم تنجح، حيث لجأ بعدها إلى شنق نفسه بحزام بنطلون لفه حول عنقه وفارق الحياة.