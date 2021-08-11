الزمالك أقرب للفوز بالدوري.. 3 أسباب في صالح القلعة البيضاء

على بعد 5 مباريات فقط، يقترب النادي الزمالك من حسم بطولة الدوري العام شريطة الفوز بها وتعثر الأهلي في مباراة واحدة من الـ 6 مباريات المتبقية له.

وعلى الرغم من أفضلية الأهلي وتقدمه بخطوة عن الزملك حال تعادل النقاط بسبب فارق الأهداف وقبلها المواجهات المباشرة، لكن الزمالك أثبت بالأمس أمام الاتحاد السكندري نيته الحازمة للظفر باللقب هذا العام.

وتبرز أفضلية الزمالك لحسم اللقب الثالث عشر في تاريخه من 3 زوايا يراها المحللون، ويجدونها دافعًا قويًا لتتويج الزمالك.

إجهاد الأهلي

لاعبو الأهلي يشعرون بإجهاد كبير وموسم متصل لم يستطع خلاله الفريق الراحة إثر التواجد في كافة المنافسات الإفريقية والمحلية وكأس العالم للأندية.

بينما لاعبوا الزمالك يصبون جم تركيزهم على بطولة الدوري منذ بداية الموسم ويتقدمون بخطوات واثقة نحو التتويج.

ويتمتع لاعبو الزمالك بقدرات بدنية أعلى من الأهلي نظرا لعدد المباريات الأقل الذي خاضه الفريق بعد الخروج من بطولة إفريقيا، وكذلك عدم لعب السوبر الإفريقي أو كأس العالم للأندية مقارنة بالأهلي.

فقدان المنافس للنقاط

نظرياً.. الأهلي كان متفوقًا على الزمالك بعدد 4 نقاط قبل الانتهاء من مؤجلاته، لكن الفريق برعونة وأخطاء ساذجة فقد 4 نقاط أمام بيراميدز بتعادل من خطأ ساذج للشناوي، وتعادل آخر أمام البنك الأهلي بهدفين لمثلهما في مباراة درامية غريبة.

ومع فقدان الأهلي لـ 4 نقاط سهلة دب الأمل لدى الزملكاوية الذين وجدوا أنها إشارة لتتويجهم بالدوري هذا الموسم من بين فكي الأهلي.

قوة المباريات المتبقية

يتبقى للأهلي 6 مباريات يستهلها اليوم بلقاء الإسماعيلي في ستاد الاسكندرية، ومن بعده إنبي، ثم طلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان.

بينما يتبقى للزمالك الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ووادي دجلة والانتاج الحربي والبنك الأهلي.

وبمقارنة المباريات المتبقية يتضح أن الأفضلية للزمالك، بينما يصطدم الأهلي بقوة المصري ثالث الدوري، فضلا عن طلائع الجيش الذي وصل الى نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

الأهلي والإسماعيلي

وخلال لقاء اليوم، يفقد فريقا الأهلى والإسماعيلى عدد من اللاعبين المهمين خلال مواجهتهما المقرر إقامتها بملعب الإسكندرية فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز .

يغيب عن الأهلى كل من بدر بانون ووليد سليمان ومحمود متولى بسبب الإصابة وسعد سمير ومروان محسن وكريم نيدفيد ومحمد محمود لأسباب متنوعة منها فنية وعدم الجاهزية .

وفى الإسماعيلى يغيب كل من حسين السيد مارسيليو بسبب الإيقاف ، وعبدالرحمن مجدى بسبب الإيقاف بجانب غياب أرى بابل ومحمد الهاشم ومحمد عمار لأسباب فنية .

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.