نجاح كبير لجناح جامعة عين شمس في ختام المعرض التاسع للتعليم العالي "EDU Gate"

تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة التاسعة لمعرض وملتقى التعليم العالي Edu Gate .



وشهد جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض إقبالا منقطع النظير من طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة وذويهم.



وجاءت مشاركة جامعة عين شمس بالمعرض في هذه الدورة كراعي بلاتيني تحت شعار you gate to excellence ، تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و إشراف أ. د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و أ. ريهام العطيفى مدير الإدارة العامة للتعليم والطلاب.



وينفرد جناح جامعة عين شمس بتقديم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن 50 برنامجا، فضلاً عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات.



والتي تواكب أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تتسق و المعايير العالمية في مختلف التخصصات.



و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن جامعة عين شمس بدأت تخطو خطوات هامة ومتسارعة لتصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع وتواصل منافستها مع كبريات الجامعات العالمية في مختلف التصنيفات الدولية.



كما ينافس خريجو جامعة عين شمس بقوة في سوق العمل بما يتاح لهم من تأهيل وتدريب ودعم على أعلى مستوى و يحقق فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في السوق المحلي والدولي ، وهو ما انعكس على تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها ، فضلاً عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم .



وأشاد رواد المعرض من طلاب المدارس و الجامعات و أولياء الأمور و المهتمين بالتعليم و الوفود المشاركة من مختلف المؤسسات و الدول، بخبرة و تعاون القائمين على جناح جامعة عين شمس حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مختلف البرامج التي تناسب الشعبتين العلمية و الأدبية و كذلك استفادوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة خصيصا منذ عامين لتعريف الطلاب بكافة الشروط و المميزات الخاصة بكل برنامج و ذلك عبر الرابط التالي:Chp.asu.edu.eg ، فضلاً عن إمكانية استخدام QR code لمعرفة كافة تفاصيل البرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.