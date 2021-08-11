عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نجاح كبير لجناح جامعة عين شمس في ختام المعرض التاسع للتعليم العالي "EDU Gate"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تختتم مساء اليوم فعاليات النسخة التاسعة لمعرض وملتقى التعليم العالي  Edu Gate .


وشهد جناح جامعة عين شمس المشارك بالمعرض إقبالا منقطع النظير  من طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة وذويهم.


وجاءت مشاركة جامعة عين شمس بالمعرض في هذه الدورة كراعي بلاتيني تحت شعار you gate to excellence ، تحت رعاية أد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و إشراف أ. د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و أ. ريهام العطيفى مدير الإدارة العامة للتعليم والطلاب. 


وينفرد جناح جامعة عين شمس  بتقديم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات الدولية المعتمدة والبالغ عددها ما يزيد عن 50 برنامجا، فضلاً عن برامج الدراسات العليا و كذلك برامج اللغات.


والتي تواكب أحدث النظم و البرامج التعليمية التي تتسق و المعايير العالمية في مختلف التخصصات.

txt

تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة


و أشار أ.د. عبد الفتاح سعود إلى أن جامعة عين شمس بدأت تخطو خطوات هامة ومتسارعة لتصبح واحدة من جامعات الجيل الرابع وتواصل منافستها مع كبريات الجامعات العالمية في مختلف التصنيفات الدولية. 


كما ينافس خريجو جامعة عين شمس بقوة في سوق العمل بما يتاح لهم من تأهيل وتدريب ودعم على أعلى مستوى و يحقق فلسفة الجامعة في ربط التعليم بالصناعة و احتياجات المجتمع و يوفر فرص حقيقية للطلاب و الخريجيين في السوق المحلي والدولي ، وهو ما  انعكس على تزايد أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم و كذلك نجاح برامج الجامعة الجديدة و المتميزة في استقطاب الطلاب للالتحاق بها ، فضلاً عن الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم .


وأشاد رواد المعرض من طلاب المدارس و الجامعات و أولياء الأمور و المهتمين بالتعليم و الوفود المشاركة من مختلف المؤسسات و الدول، بخبرة و تعاون القائمين على جناح جامعة عين شمس حيث استمعوا لشرح تفصيلي عن مختلف البرامج التي تناسب الشعبتين العلمية و الأدبية و كذلك استفادوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الجامعة خصيصا منذ عامين لتعريف الطلاب بكافة الشروط و المميزات الخاصة بكل برنامج و ذلك عبر الرابط التالي:Chp.asu.edu.eg ، فضلاً عن إمكانية استخدام QR code  لمعرفة كافة تفاصيل البرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.

تطوير التعليم التعليم العالي الطلاب الوافدين رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس طلاب المدارس

ترشيحاتنا

الـ جي بلازما أحد الحلول السحرية لعلاج السيلوليت.. تعرف على التفاصيل

مليشيا الحوثي تفصل 900 ضابط لتأييدهم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن

ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تشكيل فياريال لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

الرئيس التونسي: أتحمل مسئولية كبيرة أمام الله والشعب .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

مفاجأة موسيماني في المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ