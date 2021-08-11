عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة يتنبأ بنهاية العالم في كليب وين رايحين

عزيز مرقة
عزيز مرقة

فاجئ الفنان الأردني عزيز مرقة جمهور ه العربي بأجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان لأول مرة، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".
ويغوص عزيز مرقة  خلال العمل الجديد في ملكوت الخيال والفانتازيا مع تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره في نهاية العالم، حيث تكسر القمر واختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.
كما يقارب الكليب نفسه في حالته مع حالة فيلم المريخي "The Martian للنجم الأمريكي مات ديمون والمخرج العالمي ريدلي سكوت، الذي تاه وحيدًا على كوكب المريخ بعيدًا عن الأرض، وظل متعايشًا وصامدًا رغم عزلته وانعدام الحياة من حوله، حيث تم تصوير كليب "وين رايحين" في صحراء الأردن، في نفس المكان الذي تم فيه تصوير الفيلم العالمي.

وأعرب عزيز مرقة عن حماسه لتجربة الكليب، لكونها أولى مغامراته الإخراجية، موضحًا أن العمل عليه كان متعبًا وشاقًا وطويًلا، ولكن النتيجة النهائية كانت مرضية، خاصة لاعتبار الكليب "مختلفًا" وغير معتاد في شكله وفكرته ومضمونه ويظهر بشكل فيلم قصير أقرب منه كفيديو كليب غنائي، مشيرًا أن من أسباب نجاح العمل  حسن حظه في اختيار فريق الإنتاج والإخراج والتصوير، الذين ساعدوه على تجسيد رؤيته للكليب على أكمل وجه.

كما كشف عزيز مرقة ، أن فكرة الكليب تجسد معاناة شخص من الوحدة والخوف من الضغوطات الاجتماعية وصعوبات الحياة، وهو ما يتجسد في كل تفصيلة من تفاصيل مشاهد العالم المتخيل في الكليب نفسه، حيث كونه وحيدًا على الكوكب بدون حياة ولا بشر وتسبح الأرض في فضاء الكون، حتى يقذف القدر إليه صدفة ملاقاة فتاة، لتتغير نظرته كليًا للحياة، ويقررا التعايش مع التحديات.

وتأتي أغنية "وين رايحين" لـ عزيز مرقة كأولى بشائر أعمال عزيز الغنائية الجديدة التي يحضرها للعام الجاري، حيث انتهى من تسجيل ثلاثة أغنيات مصرية تجمعه مع المطرب أحمد سعد والمطرب أحمد كامل وديسكو مصر، وسط انشغاله جولة حفلات غنائية في العالم العربي خلال موسم الصيف.
 

عزيز مرقة ريدلي سكوت مات ديمون المطربة الفلسطينية النتيجة النهائية فيلم العالمي

ترشيحاتنا

الأهلي يفتتح التسجيل أمام الإسماعيلي بهدف لـ محمد شريف

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم بهدف والإسماعيلي يتراجع

للطبيب والمريض.. الحبس والغرامة عقوبة التحايل على القانون للحصول على تأمين صحي

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا

لماذا نصوم عاشوراء .. وهل صامه العرب واليهود قبل الإسلام؟

رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من وزارة الداخلية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

ارتفاع درجة الحرارة.. ضربة موجعة للأهلي قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

مصدر أمنى يكشف حقيقة محاولة انتحار عدد من نزلاء سجن العقرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ