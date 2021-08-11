فستان أبيض مكشوف.. شاهد لقطات من حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، استعدادات الفنانة نيللي كريم لحفل زفافها على رجل الأعمال هشام عاشور.

وظهر في الفيديو نيللي كريم وهي تضع الميكاج بلمسات خبير التجميل عبد الله الرفاعي وسط عدد من أصدقائها.

وقررت النجمة نيللي كريم، تأجيل حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبد العزيز.

فيلم "كازابلانكا 2"

يذكر أن أعلنت نيللي كريم مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم "كازابلانكا 2" بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة لشبونة داخل إسبانيا.

ويأتى الجزء الثانى للفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول، والذى انطلق عرضه في 2019، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى موسم عيد الفطر حينها، وهو في المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، وشارك فى بطولته كل من النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.

