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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعلق على انتقال ميسي لـ باريس سان جيرمان

ميسي
ميسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع تابع في الساعات الماضية انتقال ميسي لـ باريس سان جيرمان، وحالة الحزن التي سادت فى برشلونة.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك مكاسب كثيرة تحققت لـ باريس سان جيرمان، فى الساعات الماضية بعد توقيع عقد الانتقال.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن ميسي حصل على 50 مليون يورو قبل التوقيع، ووالده حصل على 15 مليون يورو.


وأشار إلى أن هناك طوابير كبيرة للحصول على تيشيرت ميسي الذى حمل رقم 30، وأن هناك 20 مليون متابع جديد على صفحة باريس سان جيرمان بعد انتقال ميسي.

 

 

أحمد موسى باريس سان جيرمان برشلونة ميسي صدى البلد

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