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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة اللبنانية تتجهّز لإعادة الإعمار في الجنوب مع عود 400 ألف نازح

قصف سابق للاحتلال
قصف سابق للاحتلال
محمد على

أفاد مسئولون لبنانيون بعودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم في الجنوب اللبناني، وذلك في ضوء استعداد الحكومة لإطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار.

وأفادت الجهات الرسمية بأن حركة عودة السكان إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية تتزايد تدريجيًا مع تحسن الوضع الأمني في عدد من المناطق.

وأشارت إلى استمرار التنسيق بين المؤسسات الحكومية والبلديات والجهات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية وتسهيل استقرار العائدين.


وتعمل الحكومة اللبنانية على استكمال إعداد خطة إعادة الإعمار، التي تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى ترميم المدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة التي تضررت نتيجة الحرب الاسرائيلية.

وفعّلت الحكومة اللبنانية إجراءاتها لمواكبة عودة النازحين إلى جنوب لبنان ومسار التعافي بعد الحرب، عبر حزمة مساعدات نقدية تستهدف 130 ألف أسرة نازحة وصامدة، بالتوازي مع رفع تقارير بالأضرار الناتجة عن الاستهدافات الإسرائيلية في القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية إلى المحافل الدولية، وتقديم طلب إلى «اليونيسكو» لإدراج مواقع مدينة صور الأثرية ضمن فئة «التراث العالمي المهدد».

وأكدت الحكومة أن خطة العودة والتعافي التي تعمل عليها  تقوم على مسارات عدة، من بينها دعم العائلات التي تضررت منازلها بشكل خفيف أو متوسط للترميم والعودة، والبحث في بدلات إيجار للعائلات غير القادرة على العودة فورا، وتأمين حلول إيواء مؤقت عند الحاجة، إلى جانب إعادة تحريك الدورة الاقتصادية في المناطق المتضررة.
 

اللبناني لبنانيون 400 ألف نازح الحكومة إعادة الإعمار

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