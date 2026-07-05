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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رصد تحديثات ثورية غير مسبوقة في عتاد "iPhone 18 Pro" المنتظر

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro
احمد الشريف

فجرت أحدث حلقات البرنامج الإذاعي الشهير لموقع "ماك رثيمرز" (The MacRumors Show) العالمي مفاجآت تقنية مدوية غير مسبوقة حول عتاد الجيل القادم من هواتف أبل. 

واستعرض التقرير الاستقصائي الصادر لعام 2026، حزمة من التسريبات والبيانات الفنية الموثوقة التي تخص طراز "iPhone 18 Pro"، مؤكداً اعتزام العملاق الأمريكي إدخال تغييرات راديكالية على مستوى المعالجة البصرية وقدرات رقاقات النواة صامتاً ومن قلب غرف التطوير الفيزيائي بوادي السيليكون.

تفكيك الترقيات البصرية لـ "iPhone 18 Pro" 

تستهدف المعمارية الهندسية الجديدة لهاتف أبل الرائد سحق الفجوة التنافسية مع كاميرات التصوير الاحترافية عبر دمج مستشعرات بصرية ذات فتحات عدسة متغيرة. 

وتمنح التسريبات المرصودة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن الهاتف سيمتلك ترقية نوعية في معالجة تفاصيل الضوء الديناميكي بنسبة كفاءة بلغت 100% مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يتيح تسييل اللقطات بوضوح مجهري فائق وعزل الخلفيات الميكروية بسلاسة تشغيلية تامة ودون ارتباك واجهي.

بروتوكولات معالجة نانوية  

تمنح أبل اللوحة الأم للجهاز خطوط دفاع برمجية معاصرة وفائقة التطور تتماشى مع القوة الحوسبية الهائلة لرقاقة المعالج القادم. 

وحرص مصممو السوفت وير على دمج شفرات معالجة ذكية تتولى أتمتة تصنيف الأحمال الحسابية والتوليدية في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية أثناء عمليات المعالجة البصرية المعقدة، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً طوال ليل التشغيل.

ترقب استهلاكي حاد يسيطر على قطاع التجزئة  

تفتح التحولات العتادية الكبرى في سلسلة الآيفون آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن الانفراد بهذه المزايا البصرية يمثل منعطفاً حيوياً تترقبه فئات الشباب المستقلين، وصناع المحتوى، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يفضلون مرونة العتاد القوي لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

iPhone 18 Pro iPhone الآيفون

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