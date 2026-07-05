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طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحان اللغة الإنجليزية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحان اللغة الإنجليزية

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية
تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية
ياسمين بدوي

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2026 بشعبتيها العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم على لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 )

وحرص الطلاب على الحضور مبكرا ، لبدء إجراءات تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية ، على بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 للكشف عن أي وسائل غش قد يخفيها الطلاب .

وكان قد أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أنه تم توجيه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2026  ببدء إجراءات تفتيش الطلاب اعتبارًا من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لضمان الإنتهاء من جميع الإجراءات قبل موعد بدء الامتحان

وتلقت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 تعليمات مشددة بضرورة التأكد من تواجد جميع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا.

كما شدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 على الإلتزام بالمواعيد المحددة لتوزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، وعدم حدوث أي تأخير في بدء الامتحان، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة 2026

جدير بالذكر انه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية ، بأهمية المتابعة الدقيقة لأعمال التفتيش وتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، والتأكد من كفاءة منظومة كاميرات المراقبة داخل مقار اللجان الامتحانية، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتابع بصورة لحظية ودقيقة كافة الإجراءات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان خط أحمر، موجها بتطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تقوم بكافة الاجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير الامتحانات ومواجهة أي معوقات أو ملاحظات بشكل فوري، مؤكدًا ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التعليمية ومديري الإدارات للوقوف على جاهزية اللجان والتأكد من التنفيذ الدقيق لجميع الإجراءات التنظيمية المقررة بمنتهى الحزم.

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