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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 140 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة لـ صحة أسوان

جانب من أعمال حملة
جانب من أعمال حملة الصحة

شن مكتب مراقبة الأغذية بمركز أسوان حملة مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين علي عدد من أماكن بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية بمدينة أسوان لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة حفاظا على صحة المواطنين.

 

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 140 كجم مواد غذائية مختلفة الأصناف مجهولة المصدر ، بالإضافة لضبط 18 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ، وإعدام 48 لتر من الخل مغشوشة وغير صالحة للإستهلاك الأدمي ، وتم تحرير المحاضر اللازمة إتجاه المخالفات والمخالفين. 

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فيما أشرف علي عملية الضبط أحمد عبد القادر شحات مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، والرائد محمد عبد العزيز من قوة مباحث تموين أسوان حيث تأتي تلك الحملات فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.

 

تأتي الحملة في إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وإشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات مديرية الشئون الصحية بأسوان اخبار أسوان مباحث التموين المنتجات الغذائية مدينة أسوان

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