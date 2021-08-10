تعرف على أبرز أحداث يوم الثلاثاء داخل محافظة أسوان خلال 24 ساعة

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان علي مدار الـ 24 ساعة خلال يوم الثلاثاء.

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، في إطار زيارته للمحافظة.

وكشف المحافظ عن صدور توجيهات من الوزير باستكمال باقي مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالقري المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وأكد محافظ أسوان أن الأعمال التي سيتم طرحها ضمن موازنة العام الحالي بقري حياة كريمة ستشمل تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى ٦٥٠ كم وبتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه فيما تم تنفيذ أعمال بأطوال ٦٠ كم من إجمالي ٢١٥ كم للأعمال التي تم طرحها بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه.

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة شهرا أمام القيادات المحلية الجديدة التي شملتها حركة التغييرات الأخيرة لإثبات تواجدهم الميداني بالشارع الأسواني والعمل ليل نهار لتلافي كافة السلبيات التي يعاني منها المواطن .

وقال المحافظ: مش هينفع تشتغلوا موظفين ، ولازم تنزلوا الشارع للوقوف على السلبيات وتلافيها قبل أن يشاهدها المحافظ ".. حيث جاء ذلك في جولته الميدانية التي شملت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمناطق وأحياء جنوب وشرق مدينة أسوان .

وكلف المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالمرور الميداني الصباحي يومياً داخل مختلف الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية لمراجعة منظومة النظافة العامة وإبلاغ الشركة المختصة بأى تراكمات للقمامة والمخلفات لرفعها أولاً بأول .

وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، قيام الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار، بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.

وكان ذلك فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بطول 4 كم وبقطر 12 بوصة، حيث يأتى ذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين المقيمين في مناطق شرق مدينة أسوان، وأيضاً أصحاب وسائقي المركبات والسيارات.

وأكد المحافظ ، أن ذلك سيتواكب مع إنشاء الكوبري العلوي الجديد للسيارات بجوار مزلقان السيل الجديد وصولاً لمطلع حي الصداقة الجديدة بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متراً وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر من أجل ربط محاور غرب وجنوب وشرق المدينة ، بالإضافة إلى القضاء على الإختناقات المرورية أمام مزلقان السيل .

كما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي لمحطة الكرور المخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد الدراسات العلمية من خلال الاستشاري الهندسي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمتعلقة بمشروع إحلال وتجديد خط الطرد والذي تصل تكلفته التقديرية لـ 25 مليون جنيه وبطول 3700 متر للبدء الفوري في أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في إنهاء معاناة المواطنين والقضاء بشكل جذري علي الكسورات المتكررة ، بالإضافة إلى تداعياته من قطع مياه الشرب لساعات طويلة بالأحياء والمناطق السكنية الواقعة على طريق السادات.

وتواصل منافذ بيع اللحوم بمحافظة أسوان عملها فى طرح لحوم طازجة للجمهور بعد افتتاحها بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمديرية الزراعة بأسوان بهدف محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وشجع بعض الجزارين.

من جانبه أكد المهندس حازم عبد المنعم، نقيب الزراعيين بأسوان، ووكيل وزارة الزراعة السابق، أن فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة بمحافظة أسوان يهدف لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار وشجع بعض الجزارين، واستغلال المواطنين فى رفع الأسعار، ولاسيما أن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ونجح فريق طبى بمستشفى أسوان الجامعى في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بمحافظة أسوان، بعد إجراء عملية ختان لها عن طريق "مسعف"، وهو ما تسبب فى حدوث نزيف حاد للطفلة وتم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفلة "ملك" والتي تبلغ من العمر 9 سنوات قد تم نقلها إلى مستشفى أسوان الجامعى بعد تعرضها لنزيف حاد نتيجة إجراء عملية ختان لها على يد أحد الأشخاص غير المؤهلين طبياً لإجراء العمليات، وتم إيداع الطفلة بالمستشفى بعد إجراء جراحة عاجلة لها لعلاج قطع الأوردة والمشاكل الطبية التى حدثت لها.