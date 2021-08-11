حتى 19 أغسطس.. التعليم العالي تكشف عن مواعيد الانتهاء من التنسيق واختبارات القدرات.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل في التنسيق واختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة.

وأضاف “عبد الغفار” أن مكتب التنسيق للجامعات سيعلن عن فتح باب التنسيق في موعد واحد، مشيرا إلى أن طلبة الثانوية العامة أمامهم فرصة حتى يوم 19 أغسطس القادم للاختبارات.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار، أن الطالب يسجل على الموقع الالكتروني وسيكون هناك موعدا محددا لاختبارات القدرات والموقع يحدد له اليوم الذي سيكون به الاختبار والمكان.

وأوضح متحدث التعليم العالي، أنه بناء على ذلك يتوجه الطالب إلى الكلية المراد دخولها لإجراء الاختبار، ومن حق الطالب أن يقدم في أكثر من كلية وأن يجري أكثر من اختبار.

اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم



وصرح دكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.