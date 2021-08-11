بفيديو راقص.. أحدث ظهور لنيللى كريم من حفل عقد قرانها

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” فيديو جديد من عقد قران الفنانة نيللى كريم.

وظهرت نيللى كريم وهى ترقص مع اصدقائها، مما نال إعجاب متابعيها.

واحتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس على رجل الأعمال هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وكان من المفترض أن يقام حفل حناء نيللي كريم يوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.