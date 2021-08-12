للفتيات.. نصائح لـ ارتداء الحزام بطريقة صحيحة

يعتبر الحزام من أهم مكملات الأناقة التي تعتمد عليها الكثير من السيدات والفتيات للظهور بإطلالة مميزة، ولكن العديد منهن لا يعرفن كيفية اختيار الحزام الأنيق و المناسب لطبيعة أجسامهن.

تقول الفاشون بلوجر رشا خولي، أن الأشكال الرفيعة والعريضة والمصممة من الإكسسوارات يمكن معاملتها نفس المعاملة، وهو ما يتطلب منكِ معرفة كاملة بكيفية اختيار حزام مناسب لشكل جسمك ولنوعية الخروجة أيضًا.

وأضافت الفاشون بلوجر أن اختيار الحزام يتحدد بالنسبة لطول الفتاة وشكل جسمها، بالإضافة لضرورة الانتباه لشكله وتصميمه، حيث يجب على كل بنت أن تعرف كيفية اختيار الحزام المناسب لجسمك.

وأوضحت رشا خولي أن الفتيات قصيرات القامة عليهن الانتباه لضرورة اختيار الحزام العريض، ومن الأفضل ان يكون مصممًا من الجلد، فالحزام العريض يقسم الجزء العلوى من الجسم لأكثر من جزء ليعطى إحساسًا بصريًا بوجود مساحات كبيرة، وهو ما يزيد من طول الفتاة، أو يظهر طولها الحقيقى، أما بالنسبة للحزام الرفيع فالأفضل ارتدائه مع الفساتين المنقوشة الماكسى، والتى تعطى مظهرًا أنيقًا لإطلالتك.

وأشارت إلى أن صاحبات القامة الطويلة يمكنهن اختيار الحزام المصمم من القماش، أو الإكسسوارات النحاسية، مع الحرص على أن يكون بالشكل الرفيع، والذى يعطى الطول الطبيعى للجسم، ففى تلك الحالة نحن لسنا بحاجة لزيادة طول الفتاة، وعند ارتداء التنورة اختارى الحزام داكن اللون الخالى من النقوش، عند خروجات النهار.