عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمحجبات.. الكارديجان يسيطر على موضة صيف 2021

صدى البلد

تعاني الكثير من الفتيات المحجبات خلال فصل الصيف  بسبب  تنسيق الملابس، يريد العديد تحقيق معادلة صعبة من ارتداء ملابس مريحة وفي نفس الوقت ملائمة لحرارة الجو و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

 

ولأن ترغب كل سيدة وفتاة في الظهور بأفضل إطلالة  كل يوم، قالت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

 

وأضافت أن مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

 

وأضافت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.

 

وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الصيفي يمكن ارتداؤه مع الجمبسوت الجينز  للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.

 

وأكدت إنه بدلاً من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.

 

وأوضحت سمية نبيل، أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الصيف.

 

وأكدت الفاشون بلوجر إنه يمكن تنسيق الكارديجان القطن مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو إرتداء الكارديجان القصير لما له من مظهر مختلف، يمكنكِ إرتدائه مع فستان أو بنطلون من الجينز واختاري اللون الفاتح منه.

 

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.
 

موضة صيف 2021 فصل الصيف صيحات الموضة كارديجان صيفي الكارديجان

موضوعات متعلقة

للفتيات .. تعرفي على موضة ألوان مكياج صيف 2021

لبس العيد للبنات.. موضة إطلالات صيف 2021 .. صور

ترشيحاتنا

المندوه: جمهور الزمالك حمال أسية .. وبسأل ساسي إنت عايز إيه؟

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

براءة اختراع لهاتف شاومي المطور بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha.. صور

شاهد .. إعلان تشويقي لـ هيونداي إلنترا N 2022

اسوشيتدبرس تجري حوارا مع وزير الخارجية.. شكري: مصر لن تدخر جهدا في حماية أمنها القومي وحقوقها المائية

العراق.. بيان عاجل من الجيش بشأن استهدف سفارة أمريكا في بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. أشرف بن شرقي يعود لـ الوداد المغربي

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو

رحيل الخطيب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن المصريين داخل لجان الكاف

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

تأكيدا لـ انفراد صدى البلد .. زوج منة عرفة : عندي٣ أطفال وكل حاجة قسمة ونصيب

محمد الشناوي يهدد أساطير حراسة المرمى في مصر.. تفاصيل

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة.. غدًا

عضو الوفد التفاوضي: ما تقوم به إثيوبيا سيؤثر على مياه السد العالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ