للمحجبات.. الكارديجان يسيطر على موضة صيف 2021

تعاني الكثير من الفتيات المحجبات خلال فصل الصيف بسبب تنسيق الملابس، يريد العديد تحقيق معادلة صعبة من ارتداء ملابس مريحة وفي نفس الوقت ملائمة لحرارة الجو و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

ولأن ترغب كل سيدة وفتاة في الظهور بأفضل إطلالة كل يوم، قالت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

وأضافت أن مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

وأضافت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.

وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الصيفي يمكن ارتداؤه مع الجمبسوت الجينز للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.

وأكدت إنه بدلاً من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.

وأوضحت سمية نبيل، أنه يمكن إرتداء الكارديجان المنفوش لأنه موضة هذا العام ويمنحك طلّة مُلفتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الصيف.

وأكدت الفاشون بلوجر إنه يمكن تنسيق الكارديجان القطن مع بنطلون جينز وسكارف عريض، أو إرتداء الكارديجان القصير لما له من مظهر مختلف، يمكنكِ إرتدائه مع فستان أو بنطلون من الجينز واختاري اللون الفاتح منه.

وأشارت إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.

