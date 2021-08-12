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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

٣ سبتمبر .. شاهين يحيى حفلا غنائيا بـ مسرح الزمالك

شاهين
شاهين

يستعد مطرب الراب “شاهين” لاحياء اول حفلاته بمسرح الزمالك يوم ٣ سبتمبر من الشهر المقبل فى تمام الساعة ٧ مساءا .

يذكر ان شهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى،  احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

حفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات  "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعها بمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته،  مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

كما فاجأ مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "مكهرب"، وهي الأغنية والرسمية لفيلم "موسى" لمخرج بيتر ميمي والنجم كريم محمود عبد العزيز،  كما أشعل الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف في الحفل منهم عفروتو الذي شارك مروان غناء ثلاثة أغاني كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل منهم أحمد بسيوني.

 

ووضع مروان موسى لمسته الغنائية المميزة في انطلاقة موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذي يشهد انتعاشة فنية بمزيج من الألوان الغنائية من مختلف المذاقات،  بحفلات فرقة مسار إجباري  وفرقة ستروبيري سوينج والفنانة مريم صالح والمطرب علي الحجار

الشهر المقبل مروان موسى مطرب الراب فلوريدا شاهين

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