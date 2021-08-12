طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية للشيف شربيني

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية لأنها من أكثر الأكلات الصحية التى تتمتع بمذاق شهي ولذيذ بجانب فوائدها الصحية.



وترغب النساء في معرفة كيفية عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية لتستطيع اطعام أطفالها ومن لا يحبون شوربة الخضار هذه الأكلة الغنية بالخضروات الصحية التي تحسن صحة ومناعة الجسم.

وتستطيع المرأة تقديم شوربة خضار بالدجاج والشعيرية على مائدة السفرة في العزومات والمناسبات المختلفة بجوار الأطعمة الرئيسية كالطواجن وأطباق اللحوم والملوخية وغيرها الكثير لأنها أكلة شهية ولذيذة تتماشى مع معظم الأطباق الأخرى وفي نفس الوقت تقلل من السموم الموجودة في الجسم وتعمل على تحسين الهضم ورفع المناعة مما يحمى الإنسان من الشعور بالخمول والكسل.

وتصنف اكلة شوربة خضار بالدجاج والشعيرية ضمن الأكلات الشهية والمغذية التي يمكن الاستعانة بها في أنظمة الرجيم المختلفة وذلك لاحتوائها على قدر بسيط من الدهون والكربوهيدرات كما ان النوع الموجود بها من النوع الصحي الذي لا يتسبب في مشاكل للمعدة أو الوزن او الجسم بصفة عامة مدام يتم اضافته بكمية محدودة.

وتتميز طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية بإمكانية تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة كما أنها من الأكلات الجديدة والتى يمكن الاستعانة بها في كسر الروتين التقليدي للأكلات اليومية.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية لأنها من أكثر الأكلات الصحية اللذيذة وذلك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة خضار بالدجاج والشعيرية:



شعرية

طماطم

مرقة

دجاج

بصل جزر

ملح فلفل

زبدة

قرفة

كركم

كارى



طريقة عمل شوربة خضار بالدجاج والشعيرية :



* في طاسة كبيرة على نار هادئة قومي بتحمير الشعرية فى الزبدة حتى يصبح لونها ذهبي ثم أضيفي لها البصل والجزر والملح والفلفل الأسود والتوابل ويقلبوا جيدا على النار ثم ضيفي قطع الدجاج عليهم وشوحي كل المكونات جيدا حتى تصبح قطع الدجاج اطرى.

* ضعي المرقة على الخضار والدجاج واستمرى فى التقليب جيداً ثم أضيفي الشعيرية و قلبي مرة أخرى جيدا واتركيها حتى تغلى و تنضج تماما و حينها تصبح لديك شوربة خضار بالدجاج والشعيرية شهية وصحية جاهزة للتقديم