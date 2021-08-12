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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 92%؜ نسبة إنجاز أعمال التطوير بعزبة محسن

رصف شوارع منطقة عزبة
رصف شوارع منطقة عزبة محسن

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطرق فيما يقرب من 500 شارع  بمنطقة عزبة محسن.

 

وذلك بنسبة تنفيذ تصل الى 92% ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة برصف الطرق بالمنطقة في بداية شهر اكتوبر  القادم وذلك ضمن مشروع تطوير ٧ مناطق عشوائية بالمحافظة  يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة ٨١١ مليون جنيه.

 

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وشدد المحافظ  على مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة امل محمود ، والدكتورة مرفت احمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال التطوير التي تتم في المنطقة ، مع سرعة الانتهاء من اعمال الرصف لرفع العبء عن كاهل اهالي المنطقة ، مشير الى ان تكلفة أعمال رصف الطرق  بمنطقة محسن بلغت ٩٢.٣ مليون جنية.

 

جدير بالذكر أن ؛ منطقة محسن، شرق الإسكندرية، تبلغ مساحتها ٤٤٧ فدان، وعدد سكان المنطقة  المستفيدين من أعمال التطوير  ٧٤٧٠٠ نسمة، كما أن أعمال التطوير بها جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام ٢٠١٩ مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه .

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