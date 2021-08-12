فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي موجة كبيرة من الجدل، وذلك بسبب نشرها العديد من الصور ومقاطع الفيديو على حساباتها المختلفة على “فيسبوك” و"إنستجرام" و"تيك توك"، والتي تعمدت فيها إظهار مفاتنها، مما أثار غضب الكثيرين، وقام أحدهم بتحرير بلاغ ضدها لمقاضاتها لما تتضمنه أفعالها من مخالفة للآداب وإساءة للتقاليد والأخلاق.

سلمى الشيمي في أحدث إطلالة من البانيو

نشرت الموديل سلمى الشيمي، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بتطبيق تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تجلس في "بانيو" أثناء جلسة تصوير.

وتألقت سلمى الشيمي، في جلسة التصوير بإطلالة جذابة أبهرت متابعيها، وخطفت الأنظار، حيث ارتدت توب شيفون باللون الأسود، وعلقت: "فارحم من ذاب عشقا".

وظهرت سلمي الشيمي بلمسات جمالية تناسب مع بشرتها، حيث وضعت الماكياج الجذاب الذى أبرز ملامحها بشكل واضح، مع ترك خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها لتبرز جمال ملامحها.

سلمي الشيمي عبر “إنستجرام”

نشرت عارضة الأزياء سلمي الشيمي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمي الشيمي في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية ثوبا شيفون باللون الأسود، وبمكياج صاخب ورفعت شعرها بطريقة مميزة وعلقت: "صباحو كنافة بالقشطة محشية منجة".

من هي سلمى الشيمي

الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

وتعمل سلمى الشيمي موديل، وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عارضة الأزياء سلمى الشيمي من خلال الفيديوجراف التالي.