عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سلمى الشيمي
سلمى الشيمي

أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي موجة كبيرة من الجدل، وذلك بسبب نشرها العديد من الصور ومقاطع الفيديو على حساباتها المختلفة على “فيسبوك” و"إنستجرام" و"تيك توك"، والتي تعمدت فيها إظهار مفاتنها، مما أثار غضب الكثيرين، وقام أحدهم بتحرير بلاغ ضدها لمقاضاتها لما تتضمنه أفعالها من مخالفة للآداب وإساءة للتقاليد والأخلاق.

سلمى الشيمي في أحدث إطلالة من البانيو

نشرت الموديل سلمى الشيمي، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بتطبيق تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تجلس في "بانيو" أثناء جلسة تصوير.
وتألقت  سلمى الشيمي، في جلسة التصوير بإطلالة جذابة أبهرت متابعيها، وخطفت الأنظار، حيث ارتدت توب شيفون باللون الأسود، وعلقت: "فارحم من ذاب عشقا".
وظهرت سلمي الشيمي بلمسات جمالية تناسب مع بشرتها، حيث وضعت الماكياج الجذاب الذى أبرز ملامحها بشكل واضح، مع ترك خصلات شعرها الأسود منسدلا على كتفيها لتبرز جمال ملامحها.

سلمي الشيمي عبر “إنستجرام”

نشرت عارضة الأزياء سلمي الشيمي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت سلمي الشيمي في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية ثوبا شيفون باللون الأسود، وبمكياج صاخب ورفعت شعرها بطريقة مميزة وعلقت: "صباحو كنافة بالقشطة محشية منجة".

 

من هي سلمى الشيمي 

الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.
وتعمل سلمى الشيمي موديل، وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.
سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول عارضة الأزياء سلمى الشيمي من خلال الفيديوجراف التالي.

 

سلمي الشيمي عارضة الأزياء بلاغ الشيمي سلمى

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

ترشيحاتنا

الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لملك المغرب لزيارة تل أبيب

محافظ بني سويف: وجود شباب في مجلس النواب مشروع دولة وليس تجربة

مجدي الجلاد: لست ممنوعًا من الظهور.. ودخلت التليفزيون من عالم الصحافة

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

سارع بالشراء.. رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة انخفاض الأسعار

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

سلخانة تعذيب على يد زوج.. حلق شعر زوجته بالمطواة وأجبر أبناءه على التسول

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ