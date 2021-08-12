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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني سعيد: لسنا راضين عن نتائج بيراميدز.. وسنقاتل للفوز بـ كأس مصر

هاني سعيد المدير
هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام المصري والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم على استاد الإسكندرية في إطار الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز.

أوضح المدير الرياضي أن المباراة مهمة للغاية كونها تحسم بشكل كبير موقف المركز الثالث في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن بيراميدز غير راض مطلقا عن المركز المتواجد به ويسعى للفوز على المصري وكذلك باقي مبارياته في المسابقة من أجل إنهاء البطولة في مركز يليق به وبما يمتلكه من إمكانيات.

 

سنقاتل للفوز بـ كأس مصر:

 

أشار هاني سعيد إلى أن بيراميدز يسعى كذلك لإنهاء الموسم الحالي بحصد أول بطولة له، حيث يضع كأس مصر نصب عينيه وسيقاتل من أجل الفوز باللقب، وبالتالي يحاول الفوز في جميع مبارياته بالدوري قبل إكمال مشوار الكأس الذي يعتبر هدف النادي حاليا.

شدد هاني سعيد على أنه رغم نجاح بيراميدز في التأهل للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي إلا أن النادي غير راض عن النتائج الأخيرة والموقف الصعب حتى ضمان التأهل للبطولة، مشيرا إلى أنه يجب الفوز على المصري وباقي المباريات لإنهاء الموسم في مركز لائق وبدء التحضير بكل قوة لانطلاق منافسات الموسم الجديد والتجهيز للمشاركة الأفريقية على أفضل شكل خاصة وأن النسخة الجديدة من الكونفدرالية تنطلق الشهر المقبل.
 

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