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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج أمراض الصدر موتمر طبي

محافظ مطروح: الخدمات العلاجية لغير القادرين بلغت 2,89 مليون جنيه

موتمر طبى بمطروح
موتمر طبى بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، المؤتمر  العلمى والطبى الخاص بعلم أمراض الصدر  بحضور  النائب جمال الشورى والدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمى زيدان استاذ أمراض الصدر ورئيس  مؤتمر، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر بمطروح والدكتور أحمد السوهاجى نقيب أطباء مطروح، والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر وعدد من الأساتذة والأطباء  من مطروح وخارجها وعمد ومشايخ مطروح. 
 

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وأكد شعيب حرص محافظة مطروح وسعيها الدائم للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة والعمل على تطوير منظومة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة في تطوير ودعم عدد من  المستشفيات والعيادات بمدن المحافظة فنياً وبشرياَ مع المتابعة المستمرة للإطمئنان على الخدمات الصحية للمواطنين  وما يحمل البشرى لأهالى مطروح .

 

وأوضح أنه جار الإعداد لإفتتاح منشآت مستشفى السلوم المركزى و مستشفى برانى  بعد تطويرهما وضمهما للمراكز الطبية المتخصصة بما يوفر مزيد من الرعاية الصحية لأهالى غرب مطروح واستقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا ..وذلك بعد سنوات انتظار،وكذلك تشغيل جزء من مستشفى النجيلة .. أول مستشفى عزل صحى  بمصر  .. لتقديم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الجزء المخصص للعزل وعلاج حالات كورونا، كما يجرى الإعداد لإفتتاح تطوير  الوحدة الصحية بأم الرخم. 
 

كما تم بالتعاون مع وزارة الصحة  توفير جهاز أشعة جديد لمستشفى الحمام المركزى، وتوفير 40 سريراً لمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح، و 22 سريرًا إستقبال طوارئ بمستشفيات مطروح، وبدء تطوير مستشفى الحميات، بالاضافة للإعداد لدخول محافظة مطروح لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، كما يجرى التعاقد مع  150 طبيبًا واستشارى فى التخصصات الطبية المختلفة بتمويل من  وزارة الصحة ، بالإضافة إلى تكليف 93 طبيبًا جديدًا على مستوى مستشفيات مطروح ، ومقترح التعاقد مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منها مستشفيات القبارى  وجمال عبد الناصر بالإسكندرية. 
 

 وأضاف أن إهتمام المحافظة بتقديم وتيسير الخدمات العلاجية لغير القادرين والتى بلغت خلال عام ونصف 2,89 مليون جنيه لـ 403 حالة للعلاج بعدد من المستشفيات خراج مطروح وداخلها ، بالإضافة المساهمة في مصروفات علاجية او إجراء عمليات  أو فحوصات على نفقة المحافظة مع السعى دائماً لتحقيق التنمية الحقيقة والسعى إلى خدمة المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.

 

وأوضح محافظ مطروح انه تم تخصيص 14 فدانا بجوار أرض الجامعة لإقامة مجمع كليات الطب البشرى والصيدلة والاسنان ، والتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالى لمقترح تشغيل المستشفيات العامة  بالمحافظات الحدودية كمستشفيات جامعية.


كما تناول المؤتمر عدد من التجارب  فى تطوير السياحة البيئية والعلاجية ، وكذلك جهو د تطوير التعليم الجامعى بالمحافظة ، ودور الاندية الاجتماعية فى المشاركة فى جهود التنمية وتوفير مزيد من الخدمات لآهالى مطروح.

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