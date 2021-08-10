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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على خطط جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي المستقبلية بمطروح

محافظ مطروح يبحث مع جهاز التعمير إنشاء قرية بدوية متكاملة بمدينة برانى

رئيس جهاز التعمير
رئيس جهاز التعمير يلتقى ومحافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم وجهاز التعمير  بحث  مقترح إنشاء قرية بدوية متكاملة   بطريق أبو ميلاد على عمق 25 كيلو متر  جنوب مدينة برانى ، بعدد 24 منزلاً بدوياً مع قابلية التوسع مستقبلاً بما يخلق مجتمع عمرانى وتنموي  جديد يتوافق مع احتياجات أهالى المنطقة و يتيح مزيد من الخدمات ومنعا لأي عشوائيات . 

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جاء ذلك خلال  لقاء   محافظ مطروح  مع اللواء آمون  مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى لمناقشة  عدد من المشروعات التنموية والخدمية  المقترحة لتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير مزيد من الخدمات وفرص العمل  لأهالى مطروح، وذلك بحضور المهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية ومهندسو جهاز التعمير . 

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي  بمطروح أنه من المقرر أن يقام المنزل على مساحة إجمالية 150 م2 ،ومكون من 3 غرف ومربوعة و2 حمام ، مع توفير خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحى بالتعاون بين مركز ومدينة برانى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ، و التنفيذ على عام مع بدء الانشاء .

 

و أشاد محافظ مطروح بالمشروع المقترح مع  إنشاء لجنة لمراجعة وحصر المستحقين من أهالي برانى  وفق الضوابط والشروط  اللازمة ، وكذلك التنسيق مع الجهات الراغبة فى المشاركة فى أعمال البنية التحتية كمؤسسة سقيا الماء فى انشاء محطات تنقية للمياه .

 

كما ناقش اللقاء الانتهاء من انشاء مجزر الحمام بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه  منها  17 مليون انشاءات   ، وبنسبة تنفيذ 97% مع وصول المعدات استعداد لتركيبها وفق التصميمات الهندسية والفنية بعدد خط ذبح ابقاء وآخر لذبح الاغنام والماعز ، بالإضافة الى الاعداد لانشاء مجزر مرسى مطروح بطاقة 2 خط ذبح مواشى وخط لذبح الاغنام  على مساحة 10 الاف م2  وبتكلفة تصل الى 34 مليون جنيه إنشاءات ومعدات .

كذلك استعراض مقترح انشاء  مجزر استراتيجى به 11 منطقة منها محجر صحى  ومنطقة تصنيع لحوم ومصنع اسمدة ومنطقة  تدوير (كوكر )ومحطة رفع ومعالجة مياه   وغيرها ،وذلك على مساحة 100 ألف م2 ، مع ما يوفره من عائد اقتصادي ، وتوفير نحو 800 فرصة عمل ،.

 

ووجه محافظ مطروح لإدارة الأملاك لتحديد المواقع المقترحة المناسبة للمشروع  للتنسيق مع الجهات المعنية .

 

كما ناقش اللقاء مقترح اقامة منطقة مزرعة حيوانية وداجنة على مساحة 5 الاف م2 ناحية مدينة الحمام ، مع التوجيه لمعاينة الموقع المقترح  وتوفير البنية التحتية اللازمة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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