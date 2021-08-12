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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسرار ومذاق المطاعم .. طريقة عمل كوردون بلو

كوردون بلو
كوردون بلو

يعد كوردون بلو بلو هو احدي الاكلات الخفيفة والمميزة التي يعشقها الكثير والتي يمكن أن تقدم مع الأرز البسمتي أو المحشي وفي الاغلب تقدم في العزومات بجانب الجلاش والمكرونة بالبشاميل.

 

ونقدم الطريقة الاحترافية للمطاعم لعشاق كوردون بلو
 

مقادير طريقة عمل كوردون بلو


2 بيضة
2 ملاعق كبيرة من الحليب
1 ملعقة كبيرة من الخردل الخشن
ملح  وفلفل أسود الطازج
½ كوب بقسماط مطحون خشن
½ كوب بقسماط مطحون ناعم
½ كوب دقيق
4 قطع الدجاج
4 شرائح لذيذة من الجبن السويسرى (مقطعة سميكة)
4 شرائح لنشون فراخ
خلة أسنان


طريقة تحضير كوردون بلو


- قومى بخفق البيض والحليب والخردل معاً فى طبق عميق، ثم ضيفى إليه الملح والفلفل الأسود.
- فى طبق عريض آخر، ضعى البقسماط الناعم والبقسماط الخشن والدقيق واخلطيه جيداً.
- قومى بتقطيع قطع الدجاج إلى شرائح رقيقة برفق ثم ضعى عليها الملح والفلفل الأسود.

الدجاج و الجبنة و اللنشون  
- ضعى شريحة الجبن السويسرى على شريحة الدجاج، ثم ضيفى شريحة لنشون الدجاج.
- قومى بلف شرائح الدجاج وداخلها اللنشون والجبنة السويسرية  ثم احكمى غلقها بخلة الأسنان
- كررى الخطوات السابقة فى جميع الشرائح

شكل الدجاج بعد القطع نصفين
- ضعى قطع الدجاج بعد لفها وإغلاقها بخلة الأسنان فى البيض بعد خفقه وضعى الملح والفلفل الأسود، ثم ضعيه فى خليط الدقيق والبقسماط ، ثم ضعيه فى البيض مرة أخرى، ومرة أخيرة فى خليط الدقيق والبقسماط.


- احضرى صينية وضعى بها شرائح الدجاج ثم ادخليها الفرن وبمجرد دخولها الفرن قومى بتهدئة الحرارة قليلاً، اتركيها 20 دقيقة، أو حتى تنضج تماماً.


- بمجرد خروج الدجاج من الفرن قطعى القطعة الواحدة إلى نصفين، ستظهر منها الجبن الذائبة اللذيذة، وتعطى مظهر شهى جداً للأكلة .

يمكن أن تقدمي كوردون بلو مع أصناف مختلفة من الطعام كما يمكنك رشها بالبقدونس للتزيين أو مع البطاطس المحمرة وبالهنا والشفا

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