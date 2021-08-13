تنسيق الجامعات 2021.. عميد فنون جميلة حلوان يوضح شكل اختبار القدرات.. التزام كامل بالإجراءات الاحترازية ورش وتعقيم للجان قبل وبعد الاختبار.. ولأول مرة تمريض حلوان تخوض اختبارات القدرات

الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: نتيجة اختبار القدرات تستغرق ثلاثة إيام

الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان: يجب أن يحصل الطالب على 60% فما فوق فى اختبار القدرات ليقبل في الكلية

تمريض حلوان اختبارات القدرات في أربعة مجالات رئيسية

انطلقت منذ أيام خوض اختبارات القدرات بجامعة حلوان بكلياتها التى يتم فيها الاختبارات حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات فنون جميلة فنون تطبيقية التربية الموسيقية وكلية السياحة والفنادق وكلية التمريض ويوضح عميد كلية الفنون الجميلة والتمريض حول الاختبارات فيما بينهم .

قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات، أن الكلية قد بدأت منذ يوم الأحد الماضى الموافق 8 أغسطس اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق والراغبين بالاتحاق الى الكلية ، وأن الكلية استقبلت في يومها الأول نحو 500 طالب الاختبار بشعبة الفنون والعمارة وأن هذا هو المعدل الطبيعي التي تستقبله الكلية .



وأوضح الدكتور "قنديل" عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن كلية الفنون الجملية تمتحن 12 ألف طالب خلال اختبارات القدرات فى كل عام وهذا هو المعدل الطبيعي التي تستقبله كل عام باعتبارها الكلية الأم .



وأكد الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن الكلية تلتزم التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى نص عليها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة.



وأشار أن الكلية تشترط على الطلاب عدم الدخول الى الكلية بدون ارتداء الكمامة، كما أن لجان الامتحانات تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة وعدم نزعها أثناء الامتحان، كما أنه يتم عملية تعقيم وتطهير كامل للجان الامتحانات قبل وبعد الاختبار .



وأوضح الدكتور أنه إذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً ، بجانب قياس التخييل وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما اختبار الرسم و التصميم الابتكاري.

واضاف ان امتحان الفنون هو امتحان تعبيري يعتمد على الرسم والتظليل لنقيس به معرفة الطالب بالتكوين والظل والنور والصورة وقياس قدرته على خلق الأفكار والإبداع وأن درجة هذا الامتحان هي 60 درجة .

أما إذا كانت ميول الطالب العمارة فينقسم الاختبار إلى اختبار الرسم المعماري والتشكيل والابتكار.



وأن الدراجات تتم بعملية معيارية بحيث يجب أن ألا تقل درجة الطالب عن 60% فيما فوق لم يجتاز اختبار القدرات .



كشف عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن مواعيد اعلان نتيجة اختبار القدرات لا يزيد عن ثلاثة أيام ويتم إعلان نتيجة الطالب من خلال موقع التنسيق الذى يسجل به الطالب .



وأردف الدكتور سيد قنديل أنه يمكن للطالب أن يؤجل خلال الفترة المسموح بها اجتياز الاختبارات وذلك في حالة أن كان الطالب مريض أو الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا.

واستطرد قنديل قائلا إنه لا يمكن أن يعيد الاختبار مرة أخرى في حالة الرسوب فى الاختبار ولكن يمكن له أن يمتحن اختبار قدرات آخر فى تخصص مختلف عن الذى امتحن فيه سابقا .

وعلى جانب أخر بدأت كلية التمريض جامعة حلوان اختبارات القدرات وذلك لأول مرة حيث يمكن للطالب الالتحاق بالكلية اذا كانت أهدافه وميوله تتجه لهذا التخصص، وتعقد اختبارات القدرات بكلية التمريض تحت رعاية الدكتور ماجد نجم وتحت إشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

ويتم تطبيق اختبارات القدرات على خريجي الثانوية العامة علمي علوم الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد التمريضية، لتحديد توافر المواصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب التمريض من حيث اللغة التي يتم التدريس بها في الكليات ( الإنجليزية)، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، والتفكير الناقد الذي يساعد الطالب على دراسة المواقف كصورة متكاملة وتحليلها بطريقة نقدية، وأيضا الصفات الجسمانية التي تعين الطالب على تحمل الأعباء والمواقف المختلفة.



تأتي اختبارات القدرات لكليات التمريض في أربعة مجالات رئيسية وهي اختبار اللغة الإنجليزية ويشمل أسئلة اللغة وقواعدها وتتنوع اسئلة اللغة في الموضوعات الحياتية والعامة، كذلك اختبار التفكير الناقد وتكون الأسئلة باللغة العربية وهي أسئلة مرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض، واختبار السمات الشخصية ويتضمن أسئلة باللغة العربية خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف مجتمعية.



وهناك مقابلة شخصية وتتم مع لجان متخصصة في مجال التمريض وتقيس المقابلة جوانب المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية ويكون الاختبار مدته ساعة ونصف، وتعقبه المقابلة الشخصية مع لجنة ثلاثية او خماسية أو سباعية.



وعلى الراغبين فى اجتياز اختبارات القدرات التسجيل علي موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ، مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، علما أن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.