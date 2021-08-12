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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية علاجية: السمنة تسبب 70 مرضا

السمنة
السمنة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك كورسات تساعد على خفض الوزن بمواد طبيعية جدًا، وبعيدًا عن أدوية التخسيس التي تؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية، مشددًا على ضرورة المتابعة مع أخصائي التغذية حال تطبيق أي نظام أو كورس غذائي.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السيدة كلما يرتفع مستواها المادي والثقافي تهتم بجسمها ومظهرها الخارجي، أما الرجل فلا يهتم بهذا الأمر إطلاقًا، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وأشار إلى أن مريض السمنة مُعرض للإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والكبد الدهني، وبعض أنواع السرطانات، وبعض أمراض العظام، لافتًا إلى أن السمنة تُسبب 70 مرضًا مختلفًا.
 

 

 

استشارى التغذية العلاجية التخسيس أدوية التخسيس خفض الوزن كورس غذائي

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