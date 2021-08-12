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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري نفسي: الرهاب الاجتماعي يؤثر على عمل الشخص بالسلب

الرهاب الإجتماعي
الرهاب الإجتماعي

قال الدكتور هشام ماجد، استشاري الطب النفسي، إن الرهاب الاجتماعي عبارة عن اضطراب نفسي يؤثر على وظيفة الشخص في الحياة بالسلب، ويسبب له إزعاجا كبيرا، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الشخص الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي، ومن يعاني من الخجل أو الانعزال عن الناس.

وتابع "ماجد"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الشخص الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي يعاني من معدل قلق كبير جدًا، ويتجنب المواقف الاجتماعية حتى لا يكون تحت  نظر الناس، لأنه يخشى من أحكام الناس.

ولفت إلى أن الرهاب الاجتماعي قد يكون في مواقف معينة، ويحدث عندما يقف الطالب  للحديث أمام أصدقائه في الفصل، وهناك رهاب اجتماعي يحدث في كل المواقف، مما يؤدي إلى تجنب أي موقف خوفًا من السخرية.

وأشار إلى أن الرهاب الاجتماعي قد يحدث عند تقديم أي شيء في مكان عام، وفي هذه الحالة يزيد معدل ضربات القلب، والعرق، وبالتالي الفشل في عرض الشيء الذي كان سيقدم للناس، وهناك رهاب اجتماعي يحدث في كل المواقف الاجتماعية، أو تجمع عائلي أو أي حفلة أو فرح.
 

 

الرهاب الاجتماعي استشاري الطب النفسي اضطراب نفسي حياتك صحتك صدى البلد

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