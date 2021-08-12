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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامية تكشف عن نسبة النفقة من دخل الزوج..فيديو

النفقة
النفقة

قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي، والمتخصصة في قضايا الأسرة، إن نسبة نفقة الأطفال لا تتعدى الـ40% من دخل الزوج، وفي الغالب لا تصل لهذه النسبة، فمن الممكن أن تكون 20%، أو أي نسبة مقاربة، مشيرة إلى أن الأب إذا كان متوفيًا، فمن الممكن أن تقوم الأم برفع دعوى ضد الجد، إذا كانت متيسر ماديًا، وقادر على الإنفاق على الأطفال.

 

وتابعت "عدلي"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الأب لا يحق له رفع دعوى لإسقاط الولاية التعليمية عن الأم، إلا حال إسقاط الحضانة، وانتقال الحضانة لأم الأب، مشيرة إلى أن الولاية التعليمية مع الطرف الحاضن أيًا كان هذا الشخص.

وأشارت إلى أن قوانين الأحوال الشخصية لا بد أن تضمن موافقة الأزهر الشريف، وبالتالي لا يمكن إصدار قانون مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الأم تحصل على النفقة بشكل تراكمي من وقت رفع الدعوى.
 

قضايا الأسرة أطفال الحاضن الأسرة الحضانة

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