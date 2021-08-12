عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات، أن الكلية قد بدأت منذ يوم الأحد الماضى الموافق 8 أغسطس اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022 الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق والراغبين بالاتحاق الى الكلية ، وأن الكلية استقبلت في يومها الأول نحو 500 طالب الاختبار بشعبة الفنون والعمارة وأن هذا هو المعدل الطبيعي التي تستقبله الكلية .

وأوضح الدكتور "قنديل" عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن كلية الفنون الجملية تمتحن 12 ألف طالب خلال اختبارات القدرات فى كل عام وهذا هو المعدل الطبيعي التي تستقبله كل عام باعتبارها الكلية الأم .

وأكد الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، أن الكلية تلتزم التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى نص عليها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة.



وأشار أن الكلية تشترط على الطلاب عدم الدخول الى الكلية بدون ارتداء الكمامة، كما أن لجان الامتحانات تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة وعدم نزعها أثناء الامتحان، كما أنه يتم عملية تعقيم وتطهير كامل للجان الامتحانات قبل وبعد الاختبار .

التعليم العالي: 107 آلاف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.