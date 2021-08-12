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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قالولي اعتزلي.. جيانا فاروق تتحدث عن حياتها الشخصية

صدى البلد

قالت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إن هناك مجموعة من المقربين لها قالوا" اعتزلى الكاراتيه وكفاية كده".


وأضافت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت ترغب فى أولمبياد طوكيو 2020، وبحمد الله استمرت وشاركت وحصلت على ميدالية.


وأكدت أنها سعيدة بالحصول على ميدالية لمصر فى بطولة عالمية تتابعها جميع الدول.


وأشارت إلى أن حياتها بالكامل متوقفة وأنها مخطوبة منذ فترة ومحرومة من الخروج والجلوس مع الأسرة من أجل التدريب و الحصول على ميدالية لمصر.
 

 

 

جيانا فاروق الكارتية الكاراتية البطلة الأوليمبية جيانا فاروق طوكيو 2020

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