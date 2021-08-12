قالولي اعتزلي.. جيانا فاروق تتحدث عن حياتها الشخصية

قالت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إن هناك مجموعة من المقربين لها قالوا" اعتزلى الكاراتيه وكفاية كده".



وأضافت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت ترغب فى أولمبياد طوكيو 2020، وبحمد الله استمرت وشاركت وحصلت على ميدالية.



وأكدت أنها سعيدة بالحصول على ميدالية لمصر فى بطولة عالمية تتابعها جميع الدول.



وأشارت إلى أن حياتها بالكامل متوقفة وأنها مخطوبة منذ فترة ومحرومة من الخروج والجلوس مع الأسرة من أجل التدريب و الحصول على ميدالية لمصر.

