أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن تسليم متضرري النوبة تعويضات بسبب الخزان.. و11 مستندا للحصول على عربة طعام

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس فيما يلى:
بالأرقام.. وزير المجالس النيابية يكشف حصاد ملف تعويضات متضرري النوبة
سياحة النواب: شباب مصر يعيش عصره الذهبى في عهد الرئيس السيسي
انفوجراف | 11 مستندًا للحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة
عضو بالشيوخ في اليوم العالمي للشباب: أبناء مصر يعيشون عصر التمكين الحقيقي
نائب بالشيوخ: تمكين القيادة السياسية للشباب إيمانا باعتبارهم وقود الدولة
علاء عابد : السيسي أول رئيس يتخذ خطوات جريئة في ملف تمكين الشباب
رياضة النواب : الشباب المصري يعيش عصره الذهبي في عهد السيسي
تنسيقية الأحزاب: تمكين الشباب واقع ملموس ويؤكد الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية
برلمانية: الشباب أمامه فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية