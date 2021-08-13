عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن تسليم متضرري النوبة تعويضات بسبب الخزان.. و11 مستندا للحصول على عربة طعام

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس فيما يلى:

 

بالأرقام.. وزير المجالس النيابية يكشف حصاد ملف تعويضات متضرري النوبة
 


سياحة النواب: شباب مصر يعيش عصره الذهبى في عهد الرئيس السيسي
 


انفوجراف | 11 مستندًا للحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة
 

عضو بالشيوخ في اليوم العالمي للشباب: أبناء مصر يعيشون عصر التمكين الحقيقي
 


نائب بالشيوخ: تمكين القيادة السياسية للشباب إيمانا باعتبارهم وقود الدولة
 


علاء عابد : السيسي أول رئيس يتخذ خطوات جريئة في ملف تمكين الشباب
 

رياضة النواب : الشباب المصري يعيش عصره الذهبي في عهد السيسي
 

تنسيقية الأحزاب: تمكين الشباب واقع ملموس ويؤكد الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية
 


برلمانية: الشباب أمامه فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية
 

حماة الوطن: الشباب المصري يعيش أزهى عصور التمكين
 

أخبار البرلمان صدى البلد حزان السد عربة طعام البرلمان متضررى النوبة الرئيس السيسي تمكين الشباب

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن الحرائق في الجزائر

وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط”

احذر.. 30 ألف جنيه غرامة حال مغادرة السفن أو الطائرات الدائرة الجمركية دون موافقة المصلحـة

وزير التعليم : نتيجة الثانوية العامة 2021 ليست جاهزة حتى الآن

وكيل نجم الإسماعيلي يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقده مع النادي

نتيجة الثانوية العامة 2021| شوقي: محدش يقدر يجيب نتايج دلوقتي ولا الوزير شخصيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

السلطات الليبية تلقي القبض على قاتل 16 مصريا عام 2016 .. فيديو

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

ارتفاع الإصابات..الصحة:تحديث بروتوكول علاج كورونا بإضافة 2 من مضادات الفيروسات لمواجهة الرابعه

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ