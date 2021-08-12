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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقاوم تغيرات المناخ.. وزير الزراعة: تسجيل 15 صنفا جديدا من التقاوي

السيد القصير
السيد القصير

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أنه تم تسجيل 15 صنفا جديدا من سلالات تقاوى الخضر المميزة، التى تقاوم التغييرات المناخية، وترفع إنتاجية الفدان، الى جانب الحفاظ على جودة التربة الزراعية وخصوبتها.
 

وأضاف وزير الزراعة خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن خبراء المعامل البحثية بوزارة الزراعة نجحوا فى استنباط 15 نوع جديد من سلالات الخضر كالطماطم والباذنجان واللوبيا والبطيخ والكنتالوب والكوسة والخيار وغيرها ، قادرة على مقاومة التغييرات المناخية ، وتعطى أعلى إنتاجية كما تحافظ على جودة التربة وخصوبتها، لافتا الى أن بذور التقاوى الجديدة متأقلمة مع الأجواء المصرية، ويتم إنتاجها بأقل تكلفة من الأستيراد وهى ترفع معدلات الإنتاجية وتستهلك كميات قليلة من المياه .  


وفي سياق متصل قال  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إنه سيتم لأول مرة تمويل مشروعات تطوير نظم الرى للمزراعين بالأراضى القديمة على 10 سنوات وبدون احتساب فائدة بنكية .

 

وأضاف وزير الزراعة، أن الأراضي القديمة على مساحة 6.1 مليون فدان ، منهم 2.1 مليون فدان بالمنطقة الشمالية يتم زراعتهم بالأساليب الحديثة ، لأنها قريبة من مياه البحر ، لافتا الى أن المتبقى هو 4 مليون فدان بالأراضى القديمة ، وتم تحديث وتطوير 300 ألف فدان والمتبقى 3.7 مليون فدان سيتم اقراض اصحابهم بالتعاون مع البنوك الوطنية قروض على 10 سنوات وبدون فائدة لتحديث شبكات الري ، إضافة للمراقبة الأراضي من خبراء وزارة الرى لضمان نجاح المشروع .
 

الزراعة المناخ السيد القصير تقاوي اخبار التوك شو

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