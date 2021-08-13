تواصل تألقها .. جينسيس تكشف النقاب عن G80 سبورت 2022

تعتبر شركة جينسيس هي أحد الأذرع القوية لعملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، حيث تمكنت جينسيس أن تثبت تواجد كبير داخل الأسواق العالمية للسيارات عبر باقة من الطرازات الفاخرة، و التي تعتمد على الكثير من التقنيات عالية التجهيز إلى جانب قدراتها الفنية المتنوعة.

بينما تستعد جينسيس للإطلاق الرسمي عن نسختها الجديدة G80 سبورت 2022 داخل معاقلها في كوريا الجنوبية، حيث تقدم السيارة بإطلالة خارجية قوية تعتمد على منظومة متكاملة من الشبكات الهوائية، و التي تقع اسفل غطاء المحرك، كما تتخلل الصادم الأمامي أيضا، مما تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح أمامية تتسم بالشراسة.

كما ترتكز جينسيس G80 سبورت 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، ذات تصميم هندسي مروجي الشكل من 5 اضلاع، مع إمكانية رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع و التي تأتي باللون الأحمر اللامع، مع مفهوم رباعي الأبواب، و لمسة انسيابية في التصميم الخلفي، إلى جانب منظومة عادم ثنائية الأداء، و مصابيح ذات اضاءة من صفين.

الأداء الفني لـ جينسيس G80 سبورت 2022

تأتي السيارة جينسيس G80 سبورت 2022 بمنظومة نقل اوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات بشكل قياسي، بينما تقد السيارة عبر حزمة فنية من المحركات الأول بسعة 2200 سي سي تيربو ينتج قوة 207 حصان، و 441 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع محرك اخر سعة 2500 سي سي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 422 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك سداسي الاسطوانات طراز V6 سعة 3500 سي سي قادر على انتاج قوة 375 حصان، و 375 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.