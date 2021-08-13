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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من أسرة جيانا فاروق وخطيبها بعد الميدالية البرونزية

أسرة جيانا فاروق
أسرة جيانا فاروق

استقبل ستوديو برنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أسرة البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، وهم : محمد فاروق والد البطلة و إلهام عبد الكريم، والدة البطلة الأوليمبية جيانا فاروق،  و المهندس محمد سامى خطيب البطلة ".


وقالت إلهام عبد الكريم، والدة البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إنها كانت تنتظر نجلتها بفارغ الصبر، وكانت تدعو لها بشكل مستمر، محة أنها كانت تسافر معها فى جميع البطولات ولكن لظروف كورونا لم تسافر هذه المرة.

وأضافت والدة البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تذهب معها فى التمارين من عمر 6 سنوات، وحتى وصلت لـ عمر الـ 26 عامًا.
وفى نفس السياق قال المهندس محمد سامي، الزوج المستقبلي لـ البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إنه كان فى حالة قلق شديد، وكان يتابع جميع المباريات وكان يدعمها بكل ما ينلك.


وأشارت إلى أن حياتها بالكامل متوقفة وأنها مخطوبة منذ فترة ومحرومة من الخروج و الجلوس مع الأسرة من أجل التدريب و الحصول على ميدالية لمصر.
 

 

 

جيانا فاروق منى الشاذلى البطلة الأوليمبية جيانا فاروق الإعلامية منى الشاذلي ميدالية لمصر

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