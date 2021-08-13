بكري: الرئيس السيسي يرفض إطلاق اسمه على أي مشروع قومي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات الهامة اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بكري: الرئيس السيسي يرفض إطلاق اسمه على أي مشروع قومي.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل وطني، لا يعمل من أجل شخصه، ولكن يعمل من أجل الدولة ومن أجل مصر، مؤكدا أنه دائما ما يرفض أن يتم إطلاق اسمه على أي مشروع قومي.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق أسماء عدد من الرموز على المحاور والكباري الجديدة منها اللواء الراحل عمر سليمان، وحسب الله الكفراوي والفنان الراحل سمير غانم، والبطلة الأوليمبية فريال أشرف.



الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن الموجة الحارة انكسرت بداية هذا الأسبوع، وعادت درجة الحرارة للمعدلات الطبيعية، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة يُشعرنا بزيادة ارتفاع درجة الحرارة.



وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التوقعات تُشير إلى استمرار هذا الطقس بنفس الشكل حتى نهاية شهر أغسطس، والأجواء ستكون مستقرة إلى حد كبير.

ولفت إلى أن الشابورة المائية لن تعوق حركة السيارات، مطالبًا المواطنين الذين يسافرون إلى السواحل الشمالية بقيادة السيارات بعد الساعة السابعة صباحًا؛ للاطئمنان عليهم من الشابورة المائية، والحفاظ على سلامتهم الشخصية.



عوض تاج الدين يعلن أخبارا سارة بشأن كورونا.. فيديو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، على سؤال المواطنين بخصوص تأخر الحصول على رسالة من أجل تلقى لقاح كورونا.



وقال إن هذا بسبب بعض الشروط منها، الشروط الموضوعة من الدولة، وإن الأطباء الأولى وبعدهم كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.

تختلف عن كل عام.. مفاجأة سارة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أعلن أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية والمحافظة والمدرسة والمادة الواحدة دعما للطلاب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصدر المسئول أكد، أن مجموع الطالب (الذي لا يكون ضمن الأوائل)، قد يكون متفوقا على زملائه بمواد أخرى.





جيانا فاروق تفجر مفاجأة عن تعرضها لـ ظلم تحكيمي

قالت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، إنها تعرضت لـ ظلم تحكيمي، فى المباراة الخاصة بها مع اللاعبة الصينية.



وأضافت البطلة الأوليمبية جيانا فاروق، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها قامت ببذل مجهود كبير من أجل الحصول على الذهبية، ولكن الحكم ظلمها.

وزير الرياضة: الرئيس السيسي حريص على تطوير قدرات الشباب المصري ..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة والقيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن بقدرات الشباب المصري ودوره في الحاضر والمستقبل.

وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص بشكل دائم على تطوير قدرات الشباب المصري.

وزير الزراعة: تطوير 322 مركزا لتجميع الألبان ضمن مبادرة حياة كريمة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن الوزارة تعمل على تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة لتطوير نحو 200 مركز من إجمالي 826 على مستوى الجمهورية .

وأضاف وزير الزراعة خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 111 مركز لتجميع الالبان لدعم صغار المربين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تطوير الألبان ، من إجمالي 200 مركز سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية 2021، لافتا الى ان وزارة الزراعة تدعم مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ليس فقط من خلال تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ، ولكن بتسيير قوافل بيطرية للقرى وعمل نقاط صغيرة لتجميع الألبان داخل مبان الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالقرى والمحافظات .

محمد فاضل: أنفاق قناة السويس الجديدة لا تقل أهمية عن الهرم الأكبر..فيديو

قال المخرج محمد فاضل، إن هناك حاجة لوجود استراتيجية واضحة تقوم بها بعض شركات الإنتاج لتحديد بعض الموضوعات التي تحتاج لتوعية خلال كل فترة، مثل استصلاح الأراضي والاهتمام بالتعليم الفني، مضيفًا: "أن الدراما التليفزيونية لم تهتم بعرض بعض الإنجازات التي تمت في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد فاضل، في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس: "أنفاق قناة السويس الجديدة محدش جاب سيرتها بالرغم أنها تم تنفيذها منذ حوالي 4 أو 5 سنوات"، مؤكدًا: "هذه الأنفاق لا تقل أهميتها عن الهرم الأكبر".

الأعلى في أفريقيا.. جولة بـ البرج الأيقوني بـ العاصمة الإدارية

أجرى الإعلامي أحمد الطاهري جولة داخل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد موقع البرج الأيقوني.



وقال المهندس محمد خميس أحد المشرفين على إنشاء البرج الأيقوني، إن البرج الأيقوني يتكون من 79 دورا وارتفاعه 385 مترا ويعتبر أعلى برج في أفريقيا ومقام على مساحة حوالي 50 ألف متر.

داعية سعودي: بعض المسلمين يعطون صورة سلبية بتصرفاتهم بدول العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد القايدي الداعية السعودي، إن بعض المسلمين يعطون صورة سلبية بتصرفاتهم بدول العالم، مؤكدا أنه بسبب تلك التصرفات ظهرت “الإسلام فوبيا” وكره الإسلام بتلك الدول.

وأضاف الدكتور محمد القايدي خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر" عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن أي مسلم يرتكب خطأ في أوروبا، تنتشر فكرة الإسلام فوبيا، حتى وإن كان التصرف بشكل فردي، في حين إذا قام بها شخص غير مسلم يكون مريضا نفسيا.

