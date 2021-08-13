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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يستهدف الأطفال.. مخاوف من متحور دلتا كورونا

صدى البلد

يعد متحور دلتا كورونا هو الأكثر خطورة بعد أن أثبتت الأبحاث أنه يستهدف الشباب وأحيانا الأطفال لذلك فيجب على الآباء وضع هذه الأساليب في المقدمة والوسط للدفاع عن الأطفال من متغير دلتا الخطير . في الواقع ، تم تعديل COVID وتحول إلى متغير دلتا شديد العدوى ومفرط العدوى ، والذي ينتشر بسرعة بين الأطفال والبالغين.

 

قال كيمبرلين إن الاختلاف هذا العام هو أن الدلتا - وهي شكل متحور من COVID-19 - قابلة للانتقال بشكل كبير.

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قال كيمبرلين ، المدير المشارك لـ UAB وقسم الأطفال في ألاباما لأمراض الأطفال المعدية: "هذا النوع الجديد من الدلتا أكثر قابلية للانتقال ، وأكثر سهولة في الانتشار ، من الحصبة". "الحصبة مثل صاروخ البحث عن الحرارة الذي سيجد كل من لم يتم تحصينه بالكامل ، وليس محصنًا تمامًا ضده ، لذلك لدي خوف الآن مما ينتظرنا.

 هذا ليس الفيروس نفسه ، بالطريقة التي يتصرف بها ، والتي اعتدنا عليها العام الماضي وفي الأيام المظلمة والمروعة في الشتاء الماضي ".

يجب أن ينتبه الآباء لأعراض الجهاز التنفسي و أو أعراض البرد لدى الأطفال: السعال وسيلان الأنف وفقدان التذوق والشم والصداع والحمى. قد تظهر أيضًا أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء.

وأضاف كيمبرلين: "نحاول الحفاظ على سلامة الناس والحفاظ على صحتهم". "مناشدتي أن نستمع إلى خبراء الصحة من فضلك."

 

يجب تطعيم الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فما فوق". "إذا كان لديك أبناء عم يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر ، فشجع والديهم بشدة على تطعيمهم."

 

 

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