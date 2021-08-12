عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى؟ انتشار متحور دلتا يثير المخاوف

فيروس
فيروس

هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى بعد انتشار متحور دلتا الذى أكثر عدوى وفتكا؟ تظهر الدراسات أن متحور دلتا يتكاثر بسرعة أكبر وتنتج جزيئات فيروسية أكثر من المتغيرات الأخرى ، لكن اللقاحات لا تزال تحمي من العدوى الخطيرة ويتسبب متحور دلتا   في أكثر من 93 في المائة من الإصابات الجديدة ، وفقًا لمراكز الأمراض.

وفقا لموقع "nationalgeographic" يعد سر وراء كثرة الإصابات بتحور دلتا هو سهولة انتشاره  ، ومدى قدرته على التكاثر في الجهاز التنفسي العلوي. 

فيروس

يقول ميهول سوثار ، عالم الفيروسات في جامعة إيموري ، إن مجرد العدوى المتزايدة لمتغير دلتا هذا زاد من قلقنا فنظرًا لأن متغير دلتا أكثر عدوى من المتغيرات السابقة ، فقد أصدر مركز السيطرة على الأمراض إرشادات جديدة في 27 يوليو 2021 ، والتي توصي بأنه حتى بعد التطعيم ، يجب على الأشخاص "ارتداء قناع في الأماكن العامة إذا كنت في منطقة انتقال كبير أو مرتفع . "

استمرار استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا.. فيديو

فيروس أكثر قابلية للانتقال إلى حد كبير

يقدر مركز السيطرة على الأمراض الآن أن الأشخاص المصابين بدلتا ينقلون الفيروس إلى ما بين خمسة و 9.5 أشخاص وهذا أعلى من الفيروس الأصلي الذي تم تحديده في ووهان ، الصين ، الذي كان لديه R0 بين 2.3 و 2.7 ، ومتغير ألفا الذي كان R0 بين أربعة وخمسة. يمكن أن تكون دلتا معدية مثل جدري الماء ، الذي يحتوي على نسبة R0 بين 9 و 10 .

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن  سلالة دلتا كورونا  تعد أكثر ذكاء من سلالة كورونا الأصلية لأنها طورت نفسها بثلاث طفرات طفرة جعلتها أكثر قدرة على الالتحام بمستقبلات الخلايا البشرية 
وطفرة جعلتها أكثر قدرة على التكاثر داخل الخلايا البشرية والطفرة الثالثة زادت من القدرة على العدوى فى الاماكن الضيقة أضاف أن سلالة  دلتا أصبحت أكثر قدرة على الإصابة خاصة بين المخالطين وزادت من كمية الحمل الفيروسي وكمية الفيروسات فى الشخص المصاب وأحيانا تصل حالات الإصابة إلى  ضعف الحالات الشديدة مقابل الحالات البسيطة لذلك يعد  متحور دلتا من السلالات الخطيرة ويهدد فى مستبل بنشأة سلالات أخرى في غير المطعمين .

فيروس فيروس كورونا المصابين بدلتا ينقلون الفيروس الإصابة بالفيروس علاج الفيروس

موضوعات متعلقة

عام ونصف من كورونا.. صراع بين الفيروس والبشر خلف 204 ملايين مصاب| أرقام

الصين تتأهب ضد كورونا بـ اختبارات الفيروس على 12 مليون مواطن

ترشيحاتنا

بملابس السهرة.. فيديو يرصد هروب جماعي من حفل زفاف

وزيرة التخطيط تستعرض المستهدفات الرئيسية لخطة عام 2022/2021 في مجال التنمية الاقتصادية

عذبت ابنتها حتى الموت.. والدة الهرم تواجه السجن المشدد

الرطوبة عالية.. الأرصاد: طقس غدا شديد الحرارة والعظمى 42 درجة

رئيس الوزراء الكويتي: التشنج في العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة غير مقلق

النصر السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

وفاة طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في حادث أليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

الفرح تحول الى مأتم.. إصابة عدد من الأطفال برش خرطوش في القليوبية؟

مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك.. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين دون قصد يبطل الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

عمرو دياب يرقص فى حفل زفاف نيللى كريم.. فيديو

فيديو جراف| التوك توك كلمة السر.. العثور على جثة طفل مذبوحا

اختفاء الجمال الثلاثة عن أعين المشركين .. معجزات في هجرة النبي

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ