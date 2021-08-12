هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى؟ انتشار متحور دلتا يثير المخاوف

هل يصبح فيروس كورونا أكثر عدوى بعد انتشار متحور دلتا الذى أكثر عدوى وفتكا؟ تظهر الدراسات أن متحور دلتا يتكاثر بسرعة أكبر وتنتج جزيئات فيروسية أكثر من المتغيرات الأخرى ، لكن اللقاحات لا تزال تحمي من العدوى الخطيرة ويتسبب متحور دلتا في أكثر من 93 في المائة من الإصابات الجديدة ، وفقًا لمراكز الأمراض.

وفقا لموقع "nationalgeographic" يعد سر وراء كثرة الإصابات بتحور دلتا هو سهولة انتشاره ، ومدى قدرته على التكاثر في الجهاز التنفسي العلوي.

فيروس

يقول ميهول سوثار ، عالم الفيروسات في جامعة إيموري ، إن مجرد العدوى المتزايدة لمتغير دلتا هذا زاد من قلقنا فنظرًا لأن متغير دلتا أكثر عدوى من المتغيرات السابقة ، فقد أصدر مركز السيطرة على الأمراض إرشادات جديدة في 27 يوليو 2021 ، والتي توصي بأنه حتى بعد التطعيم ، يجب على الأشخاص "ارتداء قناع في الأماكن العامة إذا كنت في منطقة انتقال كبير أو مرتفع . "

فيروس أكثر قابلية للانتقال إلى حد كبير

يقدر مركز السيطرة على الأمراض الآن أن الأشخاص المصابين بدلتا ينقلون الفيروس إلى ما بين خمسة و 9.5 أشخاص وهذا أعلى من الفيروس الأصلي الذي تم تحديده في ووهان ، الصين ، الذي كان لديه R0 بين 2.3 و 2.7 ، ومتغير ألفا الذي كان R0 بين أربعة وخمسة. يمكن أن تكون دلتا معدية مثل جدري الماء ، الذي يحتوي على نسبة R0 بين 9 و 10 .

من جانبه أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن سلالة دلتا كورونا تعد أكثر ذكاء من سلالة كورونا الأصلية لأنها طورت نفسها بثلاث طفرات طفرة جعلتها أكثر قدرة على الالتحام بمستقبلات الخلايا البشرية

وطفرة جعلتها أكثر قدرة على التكاثر داخل الخلايا البشرية والطفرة الثالثة زادت من القدرة على العدوى فى الاماكن الضيقة أضاف أن سلالة دلتا أصبحت أكثر قدرة على الإصابة خاصة بين المخالطين وزادت من كمية الحمل الفيروسي وكمية الفيروسات فى الشخص المصاب وأحيانا تصل حالات الإصابة إلى ضعف الحالات الشديدة مقابل الحالات البسيطة لذلك يعد متحور دلتا من السلالات الخطيرة ويهدد فى مستبل بنشأة سلالات أخرى في غير المطعمين .