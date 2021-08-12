عام ونصف من كورونا.. صراع بين الفيروس والبشر خلف 204 ملايين مصاب| أرقام

في النصف الأول من عام 2020، ظهر فيروس كورونا "كوفيد – 19"، لأول مرة في حالته الوبائية، متفشيا من مدينة ووهان الصينية للعالم كله، ليدخل سكان الكوكب في حالة من الإغلاق التام والإنعزال، وبدء تطبيق إجراءات احترازية جديدة للفيروس المستجد الذي لم يكن يعرف عنه البشر شيئا، إلا أنه حاصد للأرواح، وأصبح زمانا يطلق عليه "زمن الكورونا".

ساد العالم حالة من التوتر والقلق، ولم يكتف كورونا "كوفيد – 19"، عند هذا الحد، وإنما دخل في صارع مع البشر وبدأ في حالات من التطور والتحور، وغير من شكله وتعددت سلالاته، وتصبح كل موجه منه أخطر من التي تليها، بالرغم من حملات التطعيم والتلقيح المنتشرة ضد كورونا "كوفيد – 19" حول العالم.

وخلال السطور التالية، يستعرض "صدى البلد"، حصاد فيروس كورونا من أعداد الوفيات والإصابات منذ ظهوره وحتى الآن.

الإصابات في 210 دولة

أظهرت آخر الإحصائيات أن إجمالي أعداد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ينتشرون في أكثر من 210 دول حول العالم، وذلك منذ اكتشاف الحالات الأولى منه في مدينة ووهان في الصين، خلال شهر ديسمبر من عام 2019، بلغ 204.671.741 مصاب حول العالم منذ الحالة الأولى في ووهان، وذلك طبقا لمركز رصد فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكينز.

الوفيات واللقاحات

كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعا كبيرا في معدل الوفيات، خاصة بعد ظهور سلالة دلتا من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، والتى كان بداية ظهورها في الهند، ووصل عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4.5 مليون حالة وفاة.

وفي إطار سعي دول العالم في الحد من مخاطر تفشي جائحة كورونا التي ضربت سكان الأرض، تم تقديم اللقاحات المضادة للفيروس وبلغ إجمالي الجرعات التى تم صرفها 4.5 مليار جرعة في مختلف دول العالم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تبذلها الدول بين الإغلاق تارة، والانفتاح المشروط تارة أخرى بجانب الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على تباعد المسافات.

أعلى معدلات إصابات ووفيات

أما عن الدول الأكثر إصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد – 19"، فتأتي في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، وسجلت ما يزيد على 36 مليون إصابة، من بينها 617 ألف حالة وفاة، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بأكثر من 32 مليون إصابة، بينهم 430 ألف حالة وفاة.

وسجلت البرازيل حوالي 20 مليون حالة إصابة في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند، ورغم ذلك جاءت في المرتبة الثانية في أعداد الوفيات مسجلة 564 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا عربيا

وعلى المستوى العربي، فقد جاء العراق في المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات والوفيات مسجل 1.7 مليون إصابة، وحوالي 20 ألف حالة وفاة، وجاء الأردن في المركز الثاني بحوالي 780 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، أما في المرتبة الثالثة فقد حلت المغرب بـ 720 ألف إصابة و10607 حالات وفاة.